نورهان دور خالد الصاوي المثلي بـ”عمارة يعقوبيان” يُحسب بميزان حسناته

استدعت الفنانة المصرية نورهان، دور زميلها الفنان خالد الصاوي فِيْ فِيْلم “عمارة يعقوبيان”، حيث أدت شخصية إعلامي مثلي، وكان الدور واضحًا دون أي تلميح.

وأشادت نورهان بدور الصاوي مشيرة إلَّى أنه كان غريبا والجميع قال إن أدائه بحاجة إلَّى شخص جريء. وعلق فِيْ تصريحات متلفزة “بحلول الوقت الذي نتناوله فِيْه أصبح الموضوع وباءً، ويتم الحديث عَنّْه فِيْ كل بيت، وكل طفل ومراهق وشاب يتعرض ويرى، وهناك شراسة”. حملة من أجل فكرة نشرها والتعامل معها كالمعتاد “.

نورهان وهِيْ تحسب على ميزان حسنات الصاوي

وأضافت الفنانة المصرية “أعتقد أن خالد الصاوي قام بدوره بشكل جيد للغاية، وكذلك الدور لم يكن دور الموظف الذي يجب أن يقبله الناس، حيث كانت نتفليكس تعمل وتوضح أن هذا الشخص هُو واحد منا ويجب علينا قبول “. هُو، لكن الدور مدان ويعمل فِيْ سياق درامي لما يسمى بالعدالة الشرعية، واتضح أن من يغضب ربنا سينتهِيْ بهذا الشكل، وعلى العكس، هذا سيحسب له فِيْ الميزان. من أعماله الصالحة التي سيلاحظها الناس “.

وأوضحت “هذا فِيْلم وليس مسلسل. لن تعرف النهاية، وعَنّْدما يلعبها الممثل بشكل جيد، فإن الهدف الأساسي من الدراما سيأتي منه، والهدف من الدراما أنها تستحضر. التعاطف مع الشخصيات الجيدة “.

تفاصيل دور خالد الصاوي فِيْ “عمارة يعقوبيان”

يتناول فِيْلم “عمارة يعقوبيان”، ضمن أحداثه، حياة الصحفِيْ الكبير الذي يقيم علاقات مع مجموعة من الرجال، بينهم الفنان باسم سمرة، ذلك المجند البسيط الذي يجد نفسه متورطًا فِيْ علاقة لا يعرفها. .. النطاق والأمر ينتهِيْ بقتل الصحفِيْ وهُو فِيْ فراشه بعد أن استقطب شخص ما الشباب لإقامة علاقة معه.

وقال خالد الصاوي فِيْ وقت سابق إنه شعر بمهاراته التمثيلية العالية عَنّْدما رأى رد فعل الجمهُور على أدائه فِيْ فِيْلم “عمارة يعقوبيان”.

نورهان تعلق على فكرة أن الفن محظور

فِيْ سياق آخر ؛ وتناول نورهان فِيْ بيانه الجديد الآراء التي تظهر من حين لآخر بأن الفن محظور، قائلاً “الفن جائز وممنوع، والفن موهبة منحنا إياها ربنا”.

وعَنّْ مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل أمام جامعتها بالمنصورة قالت “أنا ضد القاتل طبعا .. لا يوجد مبرر لعملي. .. الله سيحاسبه ولكنه على خطأ وارتكب جريمة عسيرة “.