نور ابن هشام سليم انستقرام، يعد الفنان المشهور هشام سليم من ابرز الفنانين المصريين الذين لاقوا نجاح وشهرة واسعة في جمهورية مصر العربية من خلال الاعمال الفنية البارزة والناجحة والتي اعجبت الكثير من الاشخاص وتداول في صباح الخميس 22 سبتمبر لعام 2022 خبر وفاة الفنان هشام سليم بعد معانته من مرض سرطان الرئة لفترة طويلة ومما انتشر قصة تحول ابنه نور هشام سليم عبر منصات السوشيال ميديا.

نور ابن هشام سليم ويكيبيديا

هشام سليم ممثل مصري، من مواليد 27 يناير 1958 م، وتوفي يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان. شارك هشام سليم في بطولة مجموعة كبيرة من أشهر الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المصرية، وكان قد بدأ مشواره الفني منذ طفولته المبكرة عام 1972 مع النجمة الراحلة فاتن حمامة من خلال فيلم “Empire of M”، وهو من إخراج المخرج حسين كمال.

هشام سليم ويكيبيديا

لهشام سليم ثلاثة أبناء ولدان وبنت. هم نور وزين الشرف وقاسمت، وابنه نور هو الابن الذي أثار الجدل مؤخرًا بمجرد تعرضه لتحول جنسي، ونور شابة متحولة من أنثى إلى ذكر وهي الابن الأكبر للرجل. الفنان الراحل هشام سليم وحفيد الكابتن صالح سليم الرئيس الأسبق لنادي الأهلي المصري وأسطورة الكرة نور من مواليد 1995 م ويبلغ من العمر 26 عامًا.

نور ابن هشام سليم انستغرام

نشرح لكم أهم النقاط في حياة نور هشام سليم من خلال سيرته الذاتية والتي سنعرضها بعد ذلك

الاسم الكامل نور هشام محمد صالح سليم. الاسم المعروف نور هشام سليم. تاريخ الميلاد 1995. محل الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية. الجنسية المصرية. الديانة مسلم. الحالة الاجتماعية متزوج. الزوجة حفيدة الراقصة المصرية فيفي عبده. الأب هشام سليم. الجد صالح سليم نجم كرة القدم. اللغة الأم العربية. لغات أخرى الإنجليزية.

سيرة نور هشام سليم الذاتية

كان نور هشام سليم قد أصدر بيانًا منذ عام 2022 بأنه سيخضع لعملية تحول جنسي من أنثى إلى ذكر، بسبب عدم قدرته على العيش بشكل طبيعي، ومحاولته الانتحار أكثر من مرة، لكنه اتخذ قرارًا جريئًا عندما قرر الخضوع لهذه العملية بتشجيع من والده. الشخص الذي دعمه دائمًا، لأنه عاش حياة صعبة للغاية قبل أن يخضع لتلك العملية.

نور هشام سليم قبل وبعد

أصبحت نور هشام سليم شخصية عامة بعد أن أثير جدل حوله بسبب تعرضه لعملية انتقال الجنس من أنثى إلى ذكر، لذلك يتابعه آلاف الأشخاص على حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 50 ألفًا. متابعين، ويمكنك متابعته من خلال زيارة الرابط التالي “”، أو عن طريق كتابة الاسم التالي داخل محرك Instagram (noorhselim).

هشام سليم فنان مصري ناجح ومعورف ومشهور في جمهورية مصر العربية وبالساعات الاخير من صباح الخميس 22 سبتمبر 2022 انتشر خبر وفاته بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 64 سنة و هشام سليم تزوج مرتين وهما ميرفت النحاس ونادية الغالب ولديه من زوجته الاولى ميرفت النحاس 3 اولاد وهما نور وزين الشرف وقسمت.