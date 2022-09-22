من هو نور ابن هشام سليم المتحول جنسيا، اثارت قصة تحول ابنتة الفنان هشام سليم جنسيا الكثير من الجدل في الشارع المصري، والعربي، وتداولت الكثير من الصحف والمجلات الفنية والاخبارية هذا الخبر، واضطر الفنان هشام سليم للخروج في لقاء تلفزيوني والتحدث عن الامر، وتسائل العديد من محبين ومتابعين الفنان هشام سليم عن من هو نور ابن هشام سليم المتحول جنسيا.

من هو نور ابن هشام سليم المتحول جنسيا

خرج الفنان هشام سليم من خلال لقاء تلفزيوني ليوضح للجمهور من هو نور ابن هشام سليم المتحول جنسيا، وكان تحول ابنته نور من انثى الى ذكر قد اثار الكثير من الجدل، وتم شن حملة شرسة ضد الفنان هشام سليم بسبب تحول ابنته نور جنسيا، وصرح الفنان ان ابنته كانت تعاني من خلل في الهرمونات لفترة كبيرة من حياتها، الى ان قررت في النهاية على أخذ خطوة جريئة، وهي التحول جنسيا.

انتحار نور ابن هشام سليم المتحول جنسياً بسبب التنمر

اعلن في وقت سابق عن انتحار نور ابن هشام سليم الفنان المصري الكبير، وتسائل الكثيرن عن سبب نور ابن هشام سليم، وسبب ذلك هو كثرة التنمر على نور بسبب تحوله الجنسي، وخرج الفنان هشام سليم ونفى كل الاخبار التي يتم تداولها عن انتحار نور ابنه، وقال ان ابنه يعاني من كثرة التنمر عليه، بسبب تحوله، وانه هو من شجع ابنته نور على التحول جنسيا الى ذكر، وانها عانت لمدة كبيرة من خلل وفي الهرمونات الجنسية الخاصة بها.

سبب تحول نور ابن هشام سليم

اعلن الفنان هشام سليم عن تحول ابنته نور جنسيا من انثى الى ذكر، وتسائل الجمهور المصري والعربية عن سبب تحول نور ابن هشام سليم الجنسي، وصرح الفنان في أكثر من مقابلة تلفزيونية عن سبب قيام ابنه نور بهذه الخطوة الجريئة والتي دعمه الفنان هشام سليم بها، وصرح قائلا:

” إنه لم يستغرب رغبة ابنه بالتحول، لأنه كان يشك بالأمر دائما. ووصف سليم قرار ابنه المتحول بالشجاع والجريء”.

واضاف ايضا:

” ان سبب تحول ابنتي نور الى ذكر هو خلل في الهرمونات الجندرية، وانها تشعر انها في جسد ير جسدها”.

من هو نور ابن هشام سليم المتحول جنسيا بالفيديو

من هو نور ابن هشام سليم المتحول جنسيا، تم تداول عبر العديد من الصحف والمجلات الفنية خبر تحول ابنة الفنان هشام سليم جنسيا، وتسائل الكثير من جمهور الفنان عن من هو نور ابن هشام سليم المتحول جنسيا، وهو الابن الاكبر للفنان هشام سليم، وكان يعاني من مشاكل في الهرمونات الجنسية، مما اضطره لاخذ قرار التحول جنسيا.