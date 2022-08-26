نور الوزير أخشى الموت على طريقة أسمهان.. والموضة لا تناسبني دائما

أوضحت الفنانة السورية نور الوزير، أنها أرادت أن تجسد شخصية المطربة “أسمهان” التي تحبها، بصفتها ابنة محافظة السويداء، جبل العرب، رغم افتقارها إلَّى الصوت، ولكن مع التدريب. كل شيء يصبح أسهل.

وأكدت، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن طريقة غرق أسمهان أثرت عليها كثيرًا. أسمهان كانت تخاف من الغرق وهِيْ خائفة وهذا الهاجس دائما يطاردها رغم قدرتها على السباحة وحبها للماء لكنها تخشى الغرق.

كشفت نور الوزير عَنّْ شغفها بالطبخ، وتعتبر نفسها من أهم نساء بلاد الشام وطاهِيْة ماهرة، فهِيْ خبيرة فِيْ تحضير “اللزاقيات”، وهُو من الأكلات الشعبية فِيْ مدينتها بالسويداء. وكذلك ورق العَنّْب (الجبرق).

نور الوزير يخشى الشيخوخة ويعاني أيضا من مشكلة فِيْ جسده من حيث الوزن وعدم الاستقرار. لذلك فهِيْ عادة ما ترتدي ما يناسب جسدها الشرقي الكامل، فمثلا صيحة البلوزات القصيرة والسراويل المنخفضة والعالية المخصر لا تناسب جسدها، لكنها تحب الألوان الشعبية وتحبهم المظهر الأنثوي، لأنها تفضل التنورة. . فوق البنطال لأنه يعطي الفتاة المزيد من الأنوثة.

وأشارت فِيْ النهاية إلَّى أنها لو لم تكن ممثلة لكانت قد أكَمْلت دراستها الجامعية وأصبحت سيدة أعمال أو مديرة بنك أو شركة. لأن شخصيته قائد ويحب التجارة والأعمال.