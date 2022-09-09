نور زوجي شجعَنّْي على العودة للتمثيل.. وكدت أموت غرقاً أثناء تصوير “من 30 سنة”

كشفت الفنانة اللبنانية نور، لأول مرة، تفاصيل علاقتها بزوجها، مؤكدة أنها شعرت بالحب تجاهه قبل أن تعمق علاقتها به، مشيرة إلَّى أنها كانت تخشى أن تتزوج قبل أن تلتقي به. .

وبحسب المعلومات المتوفرة على الإنترنت، تزوج النجم اللبناني، الذي صعد إلَّى الشهرة بفضل عمله السينمائي فِيْ مصر، من يوسف أنطاكي منذ عام 2008، ولديهما طفلان، ليوناردو وليديا.

وأكدت نور خلال لقائها ببرنامج “نجوم إف إم”، أن زوجها واضح جدًا فِيْ الأمر، “ما يقوله هُو ما يقصده، وما يظنه هُو ما يفعله”، ويشعر بالراحة فِيْ التعامل، مشيرة إلَّى ذلك. هذه النقاط هِيْ من أكثر النقاط التي جذبت لها.

وكشفت أن زوجها كان أكثر من شجعها على العودة إلَّى الساحة الفنية بعد ولادتها لأطفالها، حيث نقلت عَنّْه قوله “لن تعرف كَيْفَ تعيش بدون عمل. أنت شخص ناجح”. روحي تعمل، أتعب، “أنا أقاتل وأعمل”.

وأشار إلَّى أنه يحب رؤية جميع أعمالها، لكنه قد يفضل البعض على البعض الآخر، مؤكدا أنه يمكنها أخذ رأيها فِيْ بعض المشاهد والأعمال الفنية وليس كلها.

ولفتت نور إلَّى أن “الأمومة غيرتني، بقيت قوية ودافعت عَنّْ أي شخص يقترب من أطفالي، وظللت أشعر بالمسؤولية وأحاول أن أكون أماً وصديقة لأولادي فِيْ نفس الوقت”.

نور كدت أغرق أثناء تصوير فِيْلم “قبل 30 عامًا”

علاوة على ذلك، كشفت نور لأول مرة عَنّْ تفاصيل تتعلق بفِيْلم “30 سنة” الذي عُرض عام 2016، قائلة “كنت أغرق أثناء تصوير مشهد ضمن أحداث العمل”.

وأوضحت “كنت أغرق فِيْ التصوير، كنت أصور فِيْ إنجلترا، المشهد بالعربية، تعرضت لحادث غرق، منذ أن أصبت بكتلة وخشيت أشياء لم أكن أخاف منها”.

وأضاف “كنت تحت الماء فِيْ المشهد العربي، الفنانة ميرفت أمين كانت أساس آدم، واضطر شريف منير للطرق على باب العرب وفتحه وإنقاذنا من الغرق. الماء، كل ما تريده يرفع يقولون لنا الماء ويثنيها، وكان من الغواصين ”.

وأشار إلَّى أنه لا يعرف ما يحدث، “لا أعرف ما هُو الخطأ، فقد خرج الماء فجأة ولم أجد جهاز التنفس الصناعي، ولم أجد ميرفت أمين، وظللت أقول لا، لا، أنا كنت أحتضر حرفِيًْا، أردت أن أرى أطفالي، لذا قفزت وسحبني الغواصون من تحت السيارة وسحبوني إلَّى الخارج “.