نور عريضة ترد على اتهامها بالتحريض على السلوك الجنسي.. وتؤكد ابنتي تعرضت للتنمر

غالبًا ما تتعرض النجمات للمضايقات والاتهامات والمضايقات من قبل متابعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بالضبط ما حدث للعارضة اللبنانية نور عريضة.

خلال مقابلة مع الصحفِيْ اللبناني علي ياسين، ردت نور عريضة على الاتهامات العامة بأنها تستغل ابنتها “آيلا” لكسب الشهرة.

فِيْ البداية، أعربت نور عَنّْ استيائها من هذه التعليقات، لا سيما تلك التي اتهمتها بالتحريض على السلوك الجنسي، بعد أن نشرت صورة لابنتها فِيْ المسبح وهِيْ ترتدي ثوب السباحة.

وعَنّْدما أطلعها علي ياسين الصورة وطلب منها الرد قالت “ماذا أريد أن أقول لك .. أم القاعدة مع ابنتها فِيْ المسبح فِيْ مايو فِيْ الصيف .. لا ضيوف بدون مقابل. “

جاء التعليق الذي كتبه أحد المستخدمين على صورة عريضة وابنتها “يجب أن نشكو من صفحتك لأنها تعلم الناس والأطفال عَنّْ الجنس وتعلم الأطفال ممارسة الجنس مع أمهم. انظر إليها حيث تضعها” اصبع اليد”. .. ماذا يعَنّْي ذلك .. دعونا نفهم. “

ردت عريضة على التعليق المهِيْن “اعتقدت أحيانًا أن طريقة حياتي أو بيئتي يمكن أن تكون مستقرة جدًا بالنسبة لبعض الناس. فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات لم تطبق طريقة تفكير قذرة تافهة ومريضة … العقول مثيرة للاشمئزاز حتى أقصى الحدود “.

وأوضحت عريضة أن ابنتها “آيلا” تعرضت للتنمر فِيْ مدرستها، حيث شبهها بعض الأولاد بخنزير وسخر آخرون من طريقتها فِيْ البكاء، لكنها وزوجها جورج لم يلتزموا الصمت حيال ذلك. وذهب إلَّى مدرسته مرارًا وتكرارًا للتعامل مع المشكلة، حيث كانوا دائمًا على استعداد للاستماع إلَّى شكواه، مما يبرز أهمية هذه القضية.

قضية مضايقة

أما الفِيْديو الذي شاركته نور، وهِيْ تحكي قِصَّة فتاة تعرضت للتحرش من قبل أهلها، فقد أكدت أنها لم تمر بهذا الموقف وهِيْ صغيرة شاكرة الله على ذلك، لكنها تعمل على توعية ابنتها بذلك. هُو – هِيْ. جسمك وكَيْفَ يجب عليك حمايته.

وأشارت نور إلَّى أنها تلقت أكثر من 7000 رسالة قصصية من فتيات تعرضن للتحرش والاغتصاب، مما دفعها للعمل مع منظمات المجتمع المدني ضد العَنّْف ضد المرأة.

يشار إلَّى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فِيْها نور عريضة على الانتقادات والتنمر من متابعيها، حيث سبق لها أن ردت عَنّْدما نشرت صورة لها تظهر بعض الزغب على وجهها، وهِيْ تطلب متابعة. . يحلق شعر وجهه، فِيْعود نور وينشر صورة التعليق مع صورته التي تم تعديلها باستخدام الفلتر، معلقا أن الناس اعتادوا على رؤية الوجه البشري المعدل، مشيرا إلَّى الصورة المضافة وهِيْ خيالية وليست خيالية. الواقع، كَمْا حذر من خطورة هذا الأمر على المراهقين.