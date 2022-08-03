نور عريضة ترد على منتقديها برسالة شديدة اللهجة.. وتنشر تعليقات مُسيئة

عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة ردت على انتقادات بعض متابعيها لمحتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت لهم رسالة عبر خاصية “القِصَّة” على انستجرام.

ووجه عريضة كلماته إلَّى كل من انتقد محتواه بشدة، معربًا عَنّْ دهشته من هذه القيل والقال والكلمات التي يستخدمها بعض المتابعين.

قال النموذج ما المطلوب ما رأيي هل أقوم بحملات توعية خاصة للفتيات المراهقات اللاتي يتابعَنّْني ” ولفتت إلَّى ضرورة إرشاد هؤلاء الفتيات وتوعيتهن بمحتوى محدد، بناءً على أمومتهن وواجباتهن تجاه ابنتهن وتجاه بقية الفتيات، وكذلك منعهن من التعرض لأزمات نفسية وانقباضات مستقبلية.

وأضاف لدي 16 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا علي أن أفعل الناس القرف مع مرشحات وهمية والقرف لكل شخص مستاء من هذه القضايا، يرجى إعلامنا والاسترخاء “.

أرفقت نور عريضة رسالتها ببعض لقطات من التعليقات المسيئة ضدها، مثل “كسرنا أخينا خالص” و “خالص قرفتونة”.

وجاءت مشاركة العريضة ردًا على عدد كبير من التعليقات المسيئة ضدها، بعد تسليط الضوء على معايير الجمال الزائف والفلاتر التي تضفِيْ جمالًا زائفًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات، وأهمية الجمال الطبيعي وروعته، عبر مقطع فِيْديو. . نشرت مؤخرا لها.

ظهرت العارضة فِيْ بداية الفِيْديو تحت تأثير أحد الفلاتر، لذلك تمت إزالة الفلتر وظهر جمالها الحقيقي مقابل الجمال الزائف للفلاتر.

تعليقات تدعم وجهة نظرك حول زيف معايير ومعايير الجمال التي تتمتع بها فلاتر بعض التطبيقات، مؤكدة على الجمال الطبيعي لنور عريضة بدون مستحضرات التجميل وفلاتر الصور التي تستخدمها الكثير من الفتيات اليوم.

فِيْما انتقد بعض المتابعين محتوى فِيْديو عريضة، ومضايقتهم بمظهرها دون استخدام الفلاتر، بالإضافة إلَّى دعوات من البعض للتوقف عَنّْ عرض مثل هذا المحتوى.

مؤخرا، صرحت نور عريضة، خلال عرضها لبرنامج “كتاب الشهره” على قناة الجديد، أن ابنتها الوحيدة “آيلا” تعرضت لحملة ترهِيْب من قبل زميلاتها فِيْ المدرسة، الأمر الذي استدعى تدخل عريضة وزوجها ناقشا الأمر بجدية فِيْ مدرسة ابنتهما.