أثارت نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جدلًا بين متابعيها بسبب إطلالتها الأخيرة، والتي وصفت بالجرأة، وتعرضت لانتقادات شديدة.

وظهرت نور فِيْ الصور وهِيْ ترتدي قميصًا أزرق فاتحًا، كاشفة عَنّْ الكثير من ساقيها، مستعرضة جمالها خلال الصور.

جمعت هذا المظهر مع حذاء رياضي أبيض وحقيبة بيضاء ونظارة شمسية سوداء.

كَمْا تبنت ابنة الفنانة شيرين رضا مجموعة من الإكسسوارات وظهرت أيضا بقِصَّة “ذيل الحصان”.

تعرضت نور لانتقادات بسبب قميصها القصير، وسخر آخرون من ملابسها، مع تعليقات تقول “يمكنك أن تنسى البنطال فِيْ المنزل”، “إذا كان أطول قليلاً، على الأقل ليس هناك بنطال”، و “إنه جميل، ولكن ليس للنزهات بصراحة “.

بينما دافع عَنّْها آخرون، مؤكدين أن مظهرها طبيعي وليس جريئًا للغاية، حيث إنها عادة ما تتبنى أزياء مميزة وتعبر عَنّْ شخصيتها، حسب تعبيرها.

غالبًا ما تنظر نور عمرو دياب إلَّى متابعيها، الذين يزيد عددهم عَنّْ 700 ألف مشترك، على حسابها على إنستجرام، بإطلالات شبابية تليق بعمرها، بتبني فساتين طويلة وقصيرة أحيانًا، إلَّى جانب الجينز والملابس الرياضية المريحة.

سبق أن نشرت نور دياب صورة لخاتم خطوبتها مع متابعيها، وهِيْ تتجول بالطريقة التي أعطاها بها حبيبها خاتم الخطوبة، حيث ظهرت فِيْ الصور وهِيْ راكعة على ركبتها بطريقة رومانسية، وعلقت بدورها على الصور “أنا أحبك، اعتقدت أنها كانت مجرد جلسة تصوير فاجأتني. حياتي هِيْ طلب الزواج ”.

وكانت الفنانة شيرين رضا قد كشفت فِيْ وقت سابق تفاصيل علاقتها بابنتها، وعَنّْدما سئلت عَنّْ مَوعِد الزفاف قالت إن ابنتها هِيْ الوحيدة التي لها قرار تحديد ذلك المَوعِد يختار متى يكون سعيدًا، يتزوج “.

نور دياب هِيْ الابنة الكبرى للفنان المصري عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، تبلغ من العمر 32 عامًا، درست العديد من التخصصات، بما فِيْ ذلك علم الأحياء، وأعدت درجة الماجستير فِيْ التسويق وإدارة الأعمال، بالإضافة إلَّى إتقانها. لغة الإشارة والعربية والإنجليزية والإسبانية.