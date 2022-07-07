نور عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا أنت مدهشة

احتفلت نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها الـ54، شيرين رضا، ووجهت لها رسالة حب، واصفة إياها بالقدوة.

ونشرت نور صورة لوالدتها شيرين عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عيد ميلاد سعيد لوالدتي. أحبك كثيرًا، أنا محظوظة جدًا لكوني أماً، فأنت لا تصدق من كل النواحي، كَمْا أقول دائمًا، أنت أفضل قدوة.

وردت الفنانة المصرية على ابنتها قائلة “أنا سعيدة أنك كنت ابنتي وصديقي، ابنتي الرائعة”.

كَمْا تلقت شيرين رسائل تهنئة ومباركة من جمهُورها، فضلا عَنّْ مختلف نجوم الفن والمشاهِيْر، متمنية لها عاما سعيدا مليئا بالنجاح والاستقرار.

فِيْ غضون ذلك، صرحت الفنانة مؤخرًا أنها تريد مشاركة ابنتها نور عمرو دياب فِيْ عيد ميلادها، لكنها كانت مشغولة بالتصوير.

وكانت الفنانة قد بعثت له برسالة عبر حسابها على انستجرام، قالت فِيْها “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي … أتمنى لك سنة مشرقة مليئة بالسعادة والحب والكثير من الضحك … حب” . استجابت نور عمرو دياب لتهنئة والدتها وقالت “شكرا لك يا أمي أنا أحبك كثيرا”.

ولفتت رضا إلَّى أن زواج ابنتها يعتمد على الأخير، فهِيْ التي تحدد المَوعِد الذي تشعر فِيْه بالاستعداد للزواج، مشيرة إلَّى أنها لا تضغط على ابنتها للزواج من أجل الزفاف، قائلة “نحن لا”. لا أعرف هذا “.

من الناحية الفنية، فاجأت الفنانة المصرية الجمهُور بإعلانها انسحابها من المسلسل الذي يذاع فِيْ شهر رمضان. لأنه يرهقها ويضغط عليها، لذلك قررت عدم المحاولة مرة أخرى.

وعلق رضا قائلاً “التأخر فِيْ التصوير وأننا كنا نصور فِيْ رمضان لمدة 35 ساعة متواصلة ضرورة مرهقة للغاية، وبعد أن ننتهِيْ من رمضان سننتج عملنا السينمائي”، مشيرًا إلَّى أن الجمهُور لن يشاهده مرة أخرى، قائلاً ” أبدا عمرك. وأضاف مازحا أنه ترك المسلسل وأراد اعتزال التمثيل فِيْ المقام الأول.

يشارك رضا فِيْ بطولة فِيْلم “مغامرات كوكو” الذي سيعرض خلال الفترة المقبلة مع بيومي فؤاد وخالد الصاوي ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومحمد أسامة “أوس أوس” ونانسي صلاح وغيرهم. والعمل به سيناريو وحوارات إيهاب ناصر وإخراج إسماعيل فاروق.

وكانت شيرين قد شاركت فِيْ أحدث مسلسلات رمضان الدرامية “علي عمل” برفقة فِيْفِيْ عبده ومروان يونس وبيومي فؤاد ونضال الشافعي ونجم كرة القدم ميدو، والمسرحية من إخراج مارك عادل وتأليف حسين مصطفى محرم. لكنها لم تكن ناجحة كَمْا هُو متوقع.