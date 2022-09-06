اختلف محمد نور قليلا مع حسين عبد الغني عَنّْدما ناقشا مناقشة النجم سالم الدوسري مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، على هامش بديله فِيْ مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفاتح.

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نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم فِيْ تحقيق فوز صعب على الفتح (1-0)، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ اليوم الثالث من الدوري السعودي “روشان”، فِيْ مباراة شهدها سالم آل. – “غضب” الدوسري من استبداله فِيْ الدقيقة 72.

نور لست مثل سالم الدوسري .. وحسين عبد الغني يدافع عَنّْ نجم الهلال!

غضب النجم سالم الدوسري من بديله فِيْ الدقيقة 72، لدرجة الدخول فِيْ جدال محتدم مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وانتهى بجلوس اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على مقاعد البدلاء، بأكثر من لاعب واحد يحاول تهدئة نجم الهلال.

طرح الإعلامي خالد الشنيف، فِيْ البرنامج التلفزيوني “ملعب إس بي سي”، سؤالاً حول حادثة سالم الدوسري مع الهلال، كل من محمد نور وحسين عبد الغني، حيث أعربت الثنائي السابق لفكتوريا عَنّْ رأيها. وحول ما حدث نستعرضه لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” فِيْ السطور التالية

حسين عبد الغني يدافع عَنّْ نجم الهلال ..

يعتقد حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي الذي شغل منصب مدير فريق النصر لكرة القدم، أن “خيبة أمل” سالم الدوسري فِيْ استبداله أمر طبيعي للغاية، بل وذهب إلَّى حد أن غضبه هُو من الضروري. ودليل على رغبته فِيْ مساعدة الهلال على تحقيق النصر، مضيفًا أن الشيء الأكثر لفتًا للنظر كان رد فعل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي ابتسم للاعب واحتواء الموقف.

نور ليس مثل سالم الدوسري.

ولم يعلق محمد نور بإسهاب على الواقعة كَمْا فعل حسين عبد الغني، لكن أسطورة الاتحاد أكدت أنه لم يكن من نوع لاعب مثل سالم الدوسري، مؤكدا أنه لم يكن “حزينا” أو غاضبا عَنّْد لوس. حل محله المدربون خلال مسيرته الكروية، حيث سأله الشنيف مازحا “من يستطيع أن يحل محلك يا كابتن”

يشار إلَّى أن النجم سالم الدوسري اعتذر للجهاز الفني والإداري للهلال، صباح اليوم الثلاثاء.