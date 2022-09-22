نور هشام سليم السيرة الذاتية ، أثار ذلك السؤال والذي يعد من الأسئلة الأكثر شيوعا في قائمة محركات البحث على الإنترنت في الأيام القلية الماضية جدلا واسعاً أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي ، في كل مرة بسؤال جديد من خلال مقطع فيديو أو صورة من خلال النظرات التي تقوم بنشرها نور هشام سليم ، و هو ابن الفنان صاحب الموهبة الكبيرة هشام سليم ، كما يعد حفيد احد الشخصيات البارعة في كرة القدم صالح سليم ، تابعوا معنا .

نور هشام سليم السيرة الذاتية

نور هشام سليم شاب متحول جنسياً من أنثى إلى ذكر، وهو نجل الفنان المصري الجبار هشام سليم، وحفيد الرياضي ولاعب كرة القدم الشهير صالح سليم، وهو شاب مصري الجنسية من مواليد العاصمة المصرية القاهرة. يبلغ من العمر 26 عامًا، من مواليد 1995. ولم تكن قضية تحول نور من أنثى إلى ذكر نتيجة اللحظة، حيث كانت هناك نقاشات امتدت لسنوات بين نور ووالده قبل اتخاذ هذا القرار، وهو قرار مرفوض. في مجتمعاتنا المحافظة، ويرى الفنان هشام سليم أن قرار ابنته الأخير بالتغيير الجنسي كان قرارًا صائبًا وشجاعًا، خاصة أن هذه الفكرة بغيضة ومرفوضة في المجتمع المصري.

قصة تحول نور هشام سليم

الحقيقة أن قصة التحول الجنسي لنور هشام سليم لم يكن سببها تشوه خلقي، بل نتجت عن رغبة الفتاة نورا هشام سليم التي ولدت معها منذ مراحل طفولتها، ولكن فكرة نضجت تحولها في خيالها وتبلورت في سن 18، بحسب تصريحات الفنانة المصرية. هشام سليم أن ابنته نورا أبلغته بأنها في تلك السن تعيش في جسد غير جسدها الحقيقي، وفي ظل اختفاء الأسباب الحقيقية وراء تلك الخطوة الجريئة، خرج هشام سليم ببيان، في الذي استجاب لأسباب تلك الميول لابنته نورا، على المعاملة التي كانت تتلقاها من زملائها في الفصل في بريطانيا، مما جعلها أكثر ذكورية.

وظهر نور في أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو بث مباشر، معربًا عن استيائه من الاعتداء العنيف على الناشطة سارة حجازي التي انتحرت بسبب الإهانات التي وجهت إليها بعد إعلانها دعمها لمثليين، مشيرة إلى أن وطنه المصري. لا يحتوي على الإنسانية، مشددًا على أن هذه الأمور حرية شخصية، مع انتقادات لكثير من المصريين لدعم قصته، ورفض ومهاجمة سارة حجازي، واصفين إياهم بالمنافقين.

وفي رده على من وصفهم بالمنافقين، أكد أنه ليس لديه أي مشاكل هرمونية أو حتى مشاكل جسدية في أعضائه الداخلية، وأن العمل الجراحي الذي قام به كان تحولا وليس تصحيحا كما هو متداول، وهذا ما فعل حرام شرعي، فلماذا شجعه كثير من الناس، وبالمقابل اعتبروا قول سارة في دعمها للمثليين محرما، وختم حديثه بأنه شخص مشابه تماما لسارة، وكل من يرفضها يفعل لا يريده بين متابعيه، معربًا عن استغرابه من دعمهم له ورفضهم دعم المثليين، ووفقًا لرأيه، فإن المثليين ليسوا أحرارًا في ميولهم، موجهًا سؤاله التوضيحي لماذا يختار الشاذ أن يعاني لو كان لديه اختيار في طلبه.

حساب نور هشام انستغرام

تحولت نور هشام سليم إلى حسابها الرسمي الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتعتبر من الشخصيات النشطة على إنستجرام بفضل تفاعلها المستمر مع متابعيها، بعد نشر صور وفيديوهات عن أحدث إطلالاتها، والتي من خلالها كانت يتحدث عن آخر المستجدات في حياته، ولعل آخر الأخبار التي تم بثها عن حياته الشخصية هي خبر زواجه، وقد وصل عدد متابعيه على الحساب إلى نحو 40 ألف متابع، والعدد يتزايد بفضل الزيادة في أنشطته على انستجرام، ويمكن الاطلاع على محتوى حسابه الرسمي على انستجرام ““.

زواج نور هشام سليم

أعلن المتحول نور هشام سليم عن ارتباطه الرسمي بحفيدة الراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، عبر أحد حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والسخرية ضد العروسين، وبدأت التساؤلات تنتشر في أنحاء البلاد. وقالت محركات البحث على الإنترنت، كيف يمكن لامرأة أن تتزوج من أنثى أخرى، إلى جانب أن المتحولة جنسياً نور ليس لديها أي أوراق ثبوتية أو جواز سفر أو حتى رخصة قيادة، مع الاعتراف بأنه ذكر.

نور هشام سليم قبل وبعد

قال نور هشام سليم في أول ظهور علني له، والذي كان في مايو من العام الماضي 2022، مشيرًا إلى أنه لم يكن قادرًا على أن يعيش واقعه بشكل طبيعي، وفكر مرارًا في الانتحار، معربًا عن سعادته بالخطوة الجريئة التي اتخذها. مزاجه ومشاعره في أسوأ حالاتها قبل أن يقرر أخيرًا الخضوع لعمليات تغيير الجنس.

في مقابلة تلفزيونية، استضافها نور ووالده الفنان هشام سليم، خلال إحدى حلقات برنامج تم بثه على قناة دويتشه فيله الألمانية، حول مدى معاناته، ولم يشعر أنه يعيش مثل البقية. من الناس، حتى رأى أن حياته توقفت ولم يعد يفكر بالمستقبل، لأنه لم يعتبر نفسه إنسانًا عاديًا، مضيفًا أن الفترة التي عاشها قبل عام 2022 كانت “فترة صعبة للغاية”، على حد تعبيره.

يعتبر نور هشام سليم السيرة الذاتية من الشخصيات المتحولة جنسياً وهو ابن أحد أشهر الفنانين المصرين هشام سلامة يبلغ من العمر قرابة 26 سنة ، وهو من الشخصيات التي حولت من شخصية انثى الى ذكر و أعرب بتعليقه عن ذلك القرار بانه قرار صائب .