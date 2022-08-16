نونو سانتو “يستغنى” عَنّْ سداسي الاتحاد.. أسماء صادمة

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل .. طلب ​​المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد “خروج” 6 نجوم من فريق كرة القدم الأول، بعد أيام قليلة من إغلاق باب السوق الصيفِيْ الحالي. .

وعين مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي سانتو هذا الصيف. لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024 مقابل 8 ملايين يورو.

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بالإضافة إلَّى سانتو، استأجرت الإدارة الفِيْدرالية المصري طارق حامد والأنغولي هِيْلدر كوستا، والثنائي المحلي أحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي.

* خروج 6 نجوم من نادي الاتحاد فِيْ الصيف

وأعلنت تقارير صحفِيْة أن سانتو أبلغ 5 لاعبين وجهاً لوجه بضرورة إيجاد فريق آخر فِيْ أسرع وقت ممكن ؛ مخدوع

– الحارس محمد ابو عصيدة.

الدفاع زياد الصحافِيْ.

الدفاع محمد العوفِيْ.

لاعب وسط أحمد بحسين.

لاعب الوسط عمر الجدعاني.

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واتضح أنه بالإضافة إلَّى هذه الخماسية، قرر المدرب البرتغالي “الاستغناء” عَنّْ البرازيلي برونو هنريكي، متوسط ​​ميدان فريق كرة القدم الأول.

يعتمد الاستغناء الرسمي عَنّْ Henrique على إيجاد لاعب أجنبي من نفس الفئة يمكنه تقديم التأسيس الفني لفريق كرة القدم الأول فِيْ السنوات القادمة.