نونو سانتو يطلب الاستغناء عن ثنائي اتحاد جدة

اتحاد جدة

طلب نونو سانتو، مدرب فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، رحيل النجمين العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت تقارير صحفية أن نونو سانتو طلب رحيل مارسيلو جروهي وبرونو هنريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنهى فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، واحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد جدة حاليًا معسكرًا تدريبيًا استعدادًا جيدًا للموسم الجديد.

ويسعى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة، تحت إشراف نونو سانتو، للعودة لمنصة التتويج في الفترة المقبلة.