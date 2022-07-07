قدمت اليونانية إيوانا أنجيليداكي مثالًا حيًا على شخصية قيادية مرنة ومهنية، حيث تحتوي قِصَّة نجاحها على إلهام لأولئك الذين يسعون إلَّى تحقيق طموحاتهم.

وراء وجهها الودود، أخفت شخصية رائدة فِيْ مجال الأعمال، وتسعى دائمًا لتطوير الذات، وهُو ما ينعكس فِيْ قصتها الملهمة.

من هِيْ إيوانا أنجيليداكي

إيوانا أنجيليداكي هِيْ المؤسس المشارك لواحدة من أكثر منصات البيع عبر الإنترنت نجاحًا فِيْ العالم، “Instashop”، والتي تمكنت من خلالها من تحقيق ثروة كبيرة وأرباح كبيرة ونجاح عالمي فِيْ أوروبا ودول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

دراسة إيوانا أنجيليداكي

درست إيوانا الإنتاج والإدارة، وحصلت على شهادة مرموقة من جامعة كريت التقنية فِيْ اليونان، لكنها كانت من النوع الذي يتوق إلَّى المزيد من المعرفة.

واصلت دراستها فِيْ مجالات تعليمية أخرى، وفِيْ عام 2008، حصلت على درجة الماجستير فِيْ الهندسة، وكانت الرسالة التي حصلت من أجلها على هذه الدرجة بعَنّْوان “تصميم وتطوير منتج جديد سماعة الهاتف المحمول”.

بالإضافة إلَّى عملها كَمْتدربة فِيْ منظمة الاتصالات اليونانية، كانت أثناء تدريبها قريبة من صناع القرار، واكتسبت من خلالها خبرة مهنية.

لم تكن إيوانا راضية عَنّْ هذه الرسالة فقط، لكنها واصلت مسيرتها العلمية، حيث أعدت لها أطروحة جديدة فِيْ نفس الجامعة، وكانت هذه الرسالة بعَنّْوان “تطبيق تقنيات التنقيب فِيْ البيانات لتحليل حركات المستهلك”. حيث تم تطبيق تقنيات إحصائية مختلفة.

بداية مسيرة إيوانا أنجيليداكي

بعد أن أكَمْلت سنواتها الدراسية، عملت إيوانا من 2008 إلَّى 2010 فِيْ مجال عمل جديد ومختلف يستهدف التنقيب عَنّْ البيانات.

أصبحت رئيسة قسم خدمة الطلاب فِيْ جامعة كريت التقنية، وتخرجت منها، حيث عملت فِيْ يناير 2011، وعملت فِيْ هذا المجال لمدة عامين ؛ كَمْا كانت مسؤولة عَنّْ إنشاء وإدارة الصفحة الرسمية للدائرة على موقع التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك” بهدف توفِيْر كل ما يتعلق بالتخطيط الوظيفِيْ والمعلومات العلمية والبحثية.

غيرت إيوان حياتها المهنية مرة أخرى، بدءًا من عام 2013، عَنّْدما قررت محاولة العمل فِيْ متاجر الزفاف فِيْ اليونان، وأدوات الشبكات الاجتماعية لمدونة الزفاف، بما فِيْ ذلك تطوير إستراتيجية تسويق وإدارة المحتوى.

الخطوة الأولى فِيْ عالم التطبيقات

كان أول مشروع لإيوانا فِيْ مجال تصميم تطبيقات الخدمات الإلكترونية، مع إطلاق أول تطبيق لها، Vound.

هذا التطبيق عبارة عَنّْ شبكة اجتماعية صوتية تتيح لمستخدمها مشاركة مقاطع صوتية مع صورة فِيْ مدة تصل إلَّى 11 ثانية.

هذه الخطوة التي اتخذها فِيْ عام 2013 مكنتها من تحديد أنسب الطرق لتشكيل فريق عمل بدقة ومعرفة ما يلزم لإدارة وتسويق تطبيق إلكتروني للخدمة، وكانت الظروف مهِيْأة لإنشاء منصة InstaShop .

تأسيس Instashop

فِيْ عام 2015، تعاونت إيوانا فِيْ أبريل 2015 مع صديقتها جون تسيوري، خبير الأعمال، لإنشاء تطبيقها الناجح InstaShop.

هُو تطبيق متخصص فِيْ سوق البقالة المحلي ويسلم البضائع فِيْ أقل من ساعة من أي متجر أو سوبر ماركت بالقرب من مكان إقامة مستخدمي التطبيق.

حقق التطبيق نجاحًا غير متوقع بمجرد إطلاقه فِيْ اليونان، وشهد توسعًا فِيْ الاستخدام فِيْ جميع أنحاء أوروبا، ووصل إلَّى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أصبح التطبيق الآن من أنجح تطبيقات الخدمات الإلكترونية فِيْ العالم، وهذا ما دفع شركة “Delivery Hero” الألمانية للاستحواذ عليه، بقيمة 360 مليون دولار.