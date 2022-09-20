نياكاتي فِيْ 250 يوما.. من مهاجم الاتحاد إلَّى “رديف” الاتفاق

أصبحت مسيرة النجم الفرنسي يوسف نياكاتي، منذ حصوله على مركز رئيسي فِيْ خط الهجوم لفريق الاتحاد الكروي الأول، بمثابة “دعم” للاتفاق، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، اليوم الثلاثاء، فِيْ 250 فقط. أيام.

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المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي البالغ من العمر 29 عامًا له تجارب مختلفة فِيْ السعودية، منذ انضمامه إلَّى الوحدة فِيْ صيف 2022، قبل الانتقال إلَّى الاتحاد ثم الصفقة.

نياكاتي فِيْ 250 يوماً .. من مهاجم الاتحاد إلَّى «الاحتياطي» للاتفاق

وأوضحت صحيفة “الرياضية” فِيْ عددها الورقي الذي تصدره صباح اليوم الثلاثاء، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قرر نقل النجم يوسف نياكاتي من اللعب مع فريق كرة القدم الأول إلَّى شركة تابعة فِيْ الاتفاقية. .

وأكد أن كارتيرون استهدف يوسف نياكاتي ليكون الشريك الرئيسي فِيْ الصفقة.

فِيْ موسم 2022-2023، تمكن الاتحاد السعودي لكرة القدم من إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الاحتياطي، والتي تضم عددًا من اللاعبين الاحتياطيين فِيْ كل فريق، حيث يحق للاعب المشاركة مع الفرق الأولى والاحتياط.، فِيْ نفس الوقت.

وأشار “الرياضية” إلَّى أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد يستخدم يوسف نياكاتي فِيْ بعض مباريات الدوري السعودي “روشن” مع البقاء بشكل دائم مع الفريق الرديف.

غادر نياكاتي الاتحاد فِيْ يناير 2022، بوصول المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله من النصر.