نيرمين الفقي تثير شائعات خطوبتها من أحمد أبو هشيمة

تصدر اسم الفنانة المصرية، نرمين الفقي، قائمة الأكثر انتشارًا عبر محرك البحث “جوجل”، بعد انتشار شائعة بأنها مخطوبة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

نشأت الشائعات بعد أن نشرت نرمين الفقي صورة عبر خاصية “القِصَّة” على حسابها على إنستجرام، حيث تم تزيين يد امرأة بخاتم خطوبة من الماس، بينما كانت يدها تحتضن، لرجل يرتدي ساعة فاخرة، وعلى الرغم من أنه لم يشر إلَّى أن يد المرأة هِيْ يده، ظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعلن خطوبتهم.

المثير للجدل أن الكثيرين تكهنوا بأن العريس هُو رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة، الذي انفصل قبل عدة أشهر عَنّْ زوجته الفنانة المصرية ياسمين صبري.

اعتقد المتابعون أن خطوبة الثنائي تمت فِيْ سرية تامة وفجأة خاصة أن أبو هاشمية تزوج ياسمين صبري فجأة وبدون مقدمة.

لم تنف أو تؤكد نرمين الخبر، لكن مصدر مقرب منها أكد أن ما يتم تداوله فِيْ الصحافة هُو كذبة وشائعات فقط، وإذا صح الخبر ستعلن الفنانة ذلك عبر حساباتها الشخصية التي هِيْ دائما. يشارك. مع أتباعه. يومياتهم الخاصة.

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فِيْها شائعة عَنّْ صلة قرابة بين نسرين. ترددت فِيْ السابق شائعات عَنّْ ارتباطها برجل أعمال آخر، وانتشر الخبر بأنها مرتبطة بمصور، وهُو ما نفته فِيْ منشور نشرته على حسابها على Facebook، حيث كتبت فِيْه “هذا الحديث ليس له أساس من حَقيْقَة. لعل من كتب الإشاعة يريد أن يشعر بأهميتها والحَقيْقَة أنهم فعلوها بشكل جيد، لأن كَمْية الاتصالات جعلتني أتواصل مع كثير من الناس فِيْ متجر البقالة الخاص بي. لم أتواصل معهم. هذا رجل محترم ومصور حقيقي وتم حذف الصور لفترة طويلة. رددت على هذه الشائعة لأناس محترمين مهتمين بمعرفة الحَقيْقَة ثم الخبر من صفحتي الرسمية.

وتعتبر نرمين من النجمات اللائي ما زلن عازبات، حيث اعترفت مسبقًا بأنها كانت مخطئة فِيْ حد ذاتها، لعدم خوضها تجربة الزواج، موضحة أنه رغم ذلك فهِيْ لا تندم على ذلك، معتقدة أن ما حدث هُو. تحقيق الزواج مشيئة الله.

وقالت فِيْ تصريحات متلفزة “ربما أخطأت فِيْ ضدي لأنني لم أجرب الزواج … قضيت الكثير من الوقت مع ابنة أو ابن.

نصحت نرمين أي فتاة على وشك الزواج، حتى تحصل على تجربة زواج ناجحة، وعلقت قائلة “إذا وجدت رجلاً محترمًا له مهنة محترمة ومزاياه تفوق عيوبه، فسوف تتزوجينه”. .. يجب أن تكون هناك حدود للتنازلات التي تقوم بها لأن الفتاة التي تستسلم مرة واحدة ستتخلى عَنّْ مليون مرة. .

وتابع “بالنسبة لي، أرى أنه لا يوجد حب أول … لأنه على العكس من ذلك، فإن معظم علاقات الحب من هذا النوع تفشل … وأرى أن العقل يجب أن يكون أساس الاختيار. “

وذكر أن أكثر ما يكرهه فِيْ الرجال هُو البخل والكذب وضعف الشخصية، موضحًا أن الرجل الحقيقي يجب أن يكون كريمًا وصادقًا وقوي الشخصية.