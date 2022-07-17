نيفِيْا والليمون كنز فِيْ بيتك لجمالك من اول استعمال يزيل سواد السنين والاماكن الغامقة من الجسم فورا

إليكَمْ وصفة التفتيح الرائعة مع كريم وقهُوة نيفِيْا للتفتيح، حيث تعمل القهُوة على حَلْ وعلاج مشاكل البشرة المختلفة من التجاعيد والترهلات وكذلك البقع الداكنة على البشرة، فهِيْ طازجة ويتدفق الدم بطريقة صحية، وسنقوم بشرح طريقة تحضير الكريم بطريقة بسيطة وسهلة.
طريقة تحضير كريم تفتيح النيفِيْا والليمون
المكونات المطلوبة –
- ملعقتان كبيرتان من كريمة نيفِيْا.
- ملعقة كبيرة من البن المطحون.
- عصير ليمون طبيعي.
- زيت اللافندر الأساسي.
- ماء الورد.
طريقة تحضير وصفة طبيعية للتفتيح –
- أضف جميع المكونات معًا حتى يصبح خليطًا متجانسًا ممزوجًا تمامًا.
- ثم ضعيها فِيْ الميكروويف حتى تذوب قليلاً وضعيها فِيْ وعاء صغير وأغلقيها جيداً.
- اغسل بشرتك جيدًا ثم ابدأ فِيْ وضع المزيج عليها وقم بتدليكها بحركات دائرية لطيفة لمدة ثلاث دقائق تقريبًا.
- اتركي المزيج على المنطقة لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يجف تمامًا، ثم اشطفِيْه جيدًا.
- تأكد من تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع حتى تحصل على أفضل النتائج وتظهر النتائج بعد عدة أيام من الاستخدام.
أهم فوائد القهُوة للبشرة
- تحتوي القهُوة على مضادات الأكسدة القوية التي تعالج الجلد من العديد من الالتهابات التي يمكن أن تصيب الجلد.
- تحتوي القهُوة على نسبة كبيرة من الكافِيْين الذي يساهم فِيْ تجديد خلايا الجلد وإزالة الجلد الميت والزائد من الجلد.
- تحمي القهُوة من أشعة الشمس الحارقة والأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض الجلدية مثل الصدفِيْة والأكزيما.
- تساعد القهُوة على تنعيم البشرة حيث يتم استخدامها فِيْ العديد من وصفات التقشير وتزيل أي فائض من الجلد يمكن أن يسبب الخشونة.
- تعمل القهُوة على شد التجاعيد وأي ترهل للبشرة، والقضاء على الخطوط الدقيقة وشيخوخة الجلد، وتأخير ظهُور الشيب، ومكافحة جذوره.