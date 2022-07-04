نيكولا معوض عانيت من التنمر لقصر قامتي بطفولتي.. وشكلي الخارجي أخجلني

كشف الفنان اللبناني نقولا معوض، عَنّْ تعرضه لـ “التنمر” فِيْ طفولته، بسبب قصر قامته وزيادة وزنه فِيْ ذلك الوقت، حيث لم يكن لديه أصدقاء، مما جعله يفقد ثقته بنفسه.

وأضاف معوض أنه فِيْ صغره لم يكن لديه الشجاعة للتعبير عَنّْ حبه لأي فتاة، لأنه كان “يخجل” من مظهره الخارجي، وبدلاً من الاعتراف بها بشكل مباشر، أرسل لها رسائل عبر برنامج تلفزيوني.

قال الفنان اللبناني، عبر ظهُوره أمام وسائل الإعلام فِيْ برنامج “من القلب”، إن ثقته بنفسه زادت وتشكلت بتجارب الحياة، خاصة عَنّْدما غامر فِيْ مجال التمثيل، ورأى ردود فعل إيجابية من قبل الجمهُور. عام. وهكذا غيّر هذا نظرته إلَّى نفسه، التي جاءت من ذكريات مؤلمة وتجارب سيئة من جهة، تعابيره.

كَمْا أظهر حبه وشغفه فِيْ صغره بمهارة الإخراج بدلاً من التمثيل، حيث كانت شخصيته بعيدة تمامًا عَنّْ التمثيل، لكونه “خجولًا” وانطوائيًا، ولم يكن يحب أن يكون مركز الاهتمام.، هكذا فعل. عدم المشاركة فِيْ أي مسرحيات خلال أيام المدرسة.

وأشار إلَّى أنه أتيحت له فرصة التمثيل فِيْ مصر “بمحض الصدفة”، حيث كان يعيش مع شقيقه فِيْ مصر لبعض الوقت، ثم التقى بشخص اسمه “محمود كريم”، طلب منه الأخير تحضير مقطع له فِيْ مجال التمثيل، ليحصل لاحقًا على دور قيادي ومهم مع المخرج شادي الفخراني، مشيرًا إلَّى أنه تعلم التحدث باللهجة المصرية فِيْ فترة وجيزة لا تزيد عَنّْ شهرين، واصفًا يحيى وشادي آل. – الفخراني بـ “أفضل وأنظف” من التقى بهم.

واستذكر لحظة تلقيه نبأ سرطان والده الراحل، حيث كانت من أصعب الأوقات التي مر بها، حيث كان والده رياضيًا ويبدو أنه صغير السن، مبينًا أن ذلك لم يتسبب فِيْ ظهُور المرض. مبكر.

وأضاف معوض أنهم اكتشفوا مرض والدهم فِيْ مرحلة متأخرة جدًا، مما جعلهم يفقدون الأمل بالشفاء، مما دفعهم إلَّى الجلوس معًا، أي الأسرة بأكَمْلها، لمدة شهر كامل، عَنّْدما أخبرهم والدهم أنه تحدث. من ذكريات قديمة جدًا عَنّْه، وتبادلوا الأحاديث.

وأشار إلَّى أنه سجل فترة جلوسه مع والده، حتى تظل تلك الذكريات محفورة دائمًا فِيْ قلبه، لكنه لم يجرؤ على رؤيتها بعد وفاته حتى هذه اللحظة، حتى لا يؤذي نفسه، لأنه ضعه

قال إن عائلته رفضت فِيْ البداية دخول مجال التمثيل، بسبب صغر سنه فِيْ ذلك الوقت واعتقادهم بأنه لا يستطيع التفكير فِيْ مستقبله واتخاذ القرار الصحيح، ناهِيْك عَنّْ أن أي فنان يعاني من نقص فِيْ التمثيل. فرص.

وأكد أنه لم ينتقل من تقديم البرامج التليفزيونية إلَّى التمثيل، لأنه قبل تقديم البرامج قدم مسرحيات، بل انتقل من المسرح إلَّى شاشات التليفزيون.

كشفت الفنانة اللبنانية، أن أكبر رعب تعرض له فِيْ طفولته كان عَنّْدما كان فِيْ العاشرة من عمره، عَنّْدما استمرت الحرب فِيْ لبنان والقصف، وتوجه مع والدته وإخوته إلَّى منطقة آمنة، مبينًا أن والده بقي فِيْها. لحمايته مما أثار خوفه على والده فِيْ ذلك الوقت.

كَمْا أظهر أنه شخص غير كامل، أي لديه أخطاء وعيوب، وبدوره لا يحب أن يتظاهر أي فنان تحت الأضواء بأنه مثالي، لأنه سيلحق الضرر بالجمهُور من وجهة نظره. .