نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان “العيش معك نعمة”

احتفلت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد حبيبها المخرج طارق العريان 59، ووثقت أجواء المناسبة السعيدة وشاركها الجمهُور.

كتب Saafan باللغة الإنجليزية “عيد ميلاد سعيد للرجل الأكثر تميزًا، والأطيب، والأصالة، والاهتمام. العيش معك هُو نعمة.” واختتم “إليكَمْ مجموعة من صور مغامراتنا معًا بمناسبة عيد ميلادكَمْ”.

وثّقت عارضة الأزياء السورية التي تصغر العريان بأكثر من 20 عامًا، احتفال فريق “معاوية” فِيْ تونس مع المخرج، وظهرت من خلال وظيفة “القِصَّة” على “إنستجرام” معه، فِيْما قص كعكة، من بين فريق العمل.

وتدفقت تعليقات تهنئة المخرجة على الصور التي نشرتها نيكول سعفان بينها الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال والفنانة المصرية زينة ومصممة الأزياء الأردنية هِيْا عوض.

استمتعت نيكول سعفان وعشيقها مؤخرًا بألحان أغاني عمرو دياب خلال حفلته فِيْ الساحل الشمالي مؤخرًا.

وثقت سعفان مجموعة فِيْديوهات ترقص مع طارق العريان على أغاني دياب وكانت حريصة على مشاركة هذا الجو مع الجمهُور عبر حسابها على انستجرام.

الجدير بالذكر أن علاقة الثنائي طارق العريان ونيكول سعفان، كانت موضع جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت شائعات كثيرة حول ارتباطهما، وكان هذا سبب انفصالهما عَنّْ زوجته السابقة- زوجة. الفنانة السورية أصالة نصري.

من الناحية الفنية، يتواجد المخرج المصري من أصل فلسطيني، طارق العريان، فِيْ تونس لتصوير مسلسل “معاوية”، وهُو أول تجربة له فِيْ عالم الإخراج التلفزيوني.

ومن المفترض أن يستمر التصوير حتى نهاية ديسمبر المقبل، ويخرجه طارق العريان الذي وصفه فِيْ تصريح للإذاعة التونسية “ديوان إف إم” بأنه “مسلسل كبير جدًا”، ويتحدث عَنّْ السيرة الذاتية. الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفِيْان.

وكشف العريان عَنّْ بعض تفاصيل المسلسل التاريخي، مؤكدا أن نص المسرحية مكتوب باللغة العربية الفصحى، وهُو للإعلامي والكاتب المصري خالد صالح، وهِيْ تجربته الأولى فِيْ الكتابة الدرامية.

ومن المقرر عرض المسلسل على قناة MBC ومنصة “شاهد” خلال ماراثون رمضان المقبل، وقيل إن ميزانية الإنتاج ضخمة للغاية، حيث تبلغ حوالي 75 مليون دولار، وهُو رقم غير مسبوق.