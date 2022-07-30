نيكول سعفان ترقص برفقة طارق العريان فِيْ حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

استمتعت عارضة الأزياء السورية الشابة نيكول سعفان وعشيقها المخرج طارق العريان بألحان أغاني عمرو دياب خلال حفلهما على الساحل الشمالي مساء الجمعة.

وثقت سعفان مجموعة من الفِيْديوهات وهِيْ ترقص مع طارق العريان على أغاني دياب، وكانت حريصة على مشاركة هذا الجو مع الجمهُور عبر حسابها على انستجرام.

أصبح الثنائي أكثر وضوحًا والاحتفاء فِيْ بعض الأحيان، بعد فترة طويلة من المحادثات حول علاقة سرية جمعتهما معًا.

احتفل سعفان والعريان مؤخراً بعيد الأضحى المبارك فِيْ أول ظهُور رسمي لهما فِيْ مثل هذه المناسبات.

كَمْا نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة لنفسه برفقة عمرو دياب، على هامش حزبه، برفقة عدد من الأصدقاء، فِيْ صورة تذكارية مع الهضبة.

وكان لحفل دياب جمهُور كبير، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع ورجال الأعمال.

ظهر عمرو دياب بإطلالة شبابية باللون الأبيض.

وأدى الفنان المصري باقة من أشهر أغانيه مثل “يا آنا يا لا” التي بدأ بها حفلاته الموسيقية “أنت محظوظ”، “لو واتس اب”، “بي، دبليو، دبليو، واك”، ” هِيْتلا أ “يمشي” وآخرون وسط ردود فعل كبيرة من الجمهُور.

وتأتي حفلة عمرو دياب بعد طرحه مؤخراً أحدث أغنيته “باريس”، وهِيْ من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

فِيْ منتصف الشهر الجاري، طرح عمرو دياب أغنية “زمان الجملة”، عبر تطبيق أنغامي، وهِيْ من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع رامي سمير وميكساج ومعلم الديجيتال أمير. .

فِيْ 12 يوليو، أضاء الفنان عمرو دياب الأجواء فِيْ حفله الغنائي بالساحل الشمالي، فِيْ حفله الصيفِيْ الأول عام 2022، بحضور نجوم الفن والمشاهِيْر، فِيْما غطى اللون الأبيض زخرفة المكان والجمهُور. ملابس.

وثقت الفنانة المصرية بشرى جانبا من أجواء الحفل الذي بدأ بأغنية “يا آنا يا لا” التي بدأت بالهضبة، كَمْا قدمت مجموعة من أجمل أغانيها بين القديم والجديد، حيث وكذلك أغاني من ألبومه الجديد.

فاجأ الفنان جمهُوره بأدائه لأول مرة أغنية “BHBBK، Ministerio de la Felicidad y Dulce Gente”، وهِيْ أغنية غنائية “ميغا ميكس” (رَابِطْ موسيقي يربط 3 أغنيات جديدة، تُسمع كأغنية واحدة). ) الذي قدمه قبل الحفل.