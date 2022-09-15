نيكي ميناج تتفاعل مع سمية الخشاب.. والأخيرة ترد بحبك

أعربت الفنانة المصرية سمية الخشاب عَنّْ سعادتها البالغة بتفاعل نجمة الراب العالمية نيكي ميناج، بمقطع فِيْديو نشرته عبر حسابها على تويتر.

أعجب نيكي ميناج بالفِيْديو الذي نشرته سمية الخشاب، والذي ظهرت فِيْه متأرجحة على أغنية نجمة الراب العالمية الشهِيْرة Super Freaky Girl، والتي قدمتها قبل أيام.

ونشرت الخشاب إعجاب نيكي ميناج بالفِيْديو، وعلقت قائلة “نيكي ميناج عملت على الفِيْديو الخاص بي أرجوك اعجبني وأريد أن أقول لك أحبك نيكي وأحب كل من يحبك”.

وجاء فِيْ كلمات الأغنية التي نشرها الخشاب “يريد أن يكون فتاة استثنائية أو فتاة غريبة الأطوار”.

وعبر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ إعجابهم بشخصية سمية الخشاب وطريقة تفاعلها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المتابعين تعليقًا قال فِيْه “أعطني بعضًا من شغفك بالحياة أيتها الفنانة”.

سمية الخشاب تقدم نصائح حياتية لمعجبيها

من ناحية أخرى، قدم النجم المصري بعض النصائح الحياتية لجمهُوره قبل أيام، بعد أن طلب منهم طرح أسئلة عليه، بسبب عدم قدرته على النوم، وكتب تغريدة “كل من يحتاج تشويش أو نفسية مش. لدي السيطرة ولا أعرف كَيْفَ أنام، أساعد حيث يمكنني ذلك “.

وكتب له أحد المغردين “لماذا يبقى أغلب المحبين الجاد من قلوبهم ونواياهم صادقين، يخذلونهم ويرفضون، والعكس”، لرد سمية الخشاب “لأن العالم هكذا، ليس لديك ما تريده تبحث من الأرض انها كذلك.”

يشار إلَّى أن إحدى متابعيها كتبت لها تشكو من ضعفها “أنا فنانة منقرضة. افعل ما يحلو لك، ردت عليها سمية الخشاب ساخرة “أنت واعية لنفسك”.

وأبدت إحدى المتابعين رغبتها فِيْ الزواج، فكان رد الفنانة المصرية بتغريدة “إذا كانت هذه مشكلتك فالحل ليس لي”.