نيللي كريم أزالوا أذني للتخلص من ورم فِيْ وجهِيْ.. وأمي أخفت عَنّْي مرض والدي

تتمتع الفنانة المصرية، نيللي كريم، بكاريزما استثنائية تجعلها صيحة فِيْ كل مرة تظهر فِيْها على الشاشة، وبهذه المناسبة كشفت نيللي عَنّْ العديد من جوانب حياتها الشخصية بصراحة تامة مع الصحفِيْ الإماراتي أنس بخش.

وتحدثت الفنانة المصرية، خلال اللقاء العفوي، عَنّْ بعض التفاصيل الدقيقة فِيْ حياتها، فاجأت الجمهُور بالكشف عَنّْ إصابتها بورم حميد فِيْ الغدة النكفِيْة، كادت أن تفقد الحركة فِيْ جزء من وجهها عَنّْد إزالتها.

وقالت نيللي فِيْ التفاصيل، إنها اكتشفت أنها مصابة بورم فِيْ الغدة التي تقع خلف زاوية الفك السفلي وأمام الأذن، بعد إجراء سلسلة من الفحوصات الطبية، عَنّْدما قررت إزالتها. على الرغم من شدة العملية، وأشار العديد من الاستشاريين فِيْ لندن والولايات المتحدة إلَّى أن الفنانة قد تفقد قدرتها على تحريك جانب واحد من وجهها لمدة عام كامل بعد العملية وقد تحتاج إلَّى جلسات علاج طبيعي.

وأضافت نيللي أنها ترددت قبل إجراء العملية، لكنها قررت أخيرًا إجراؤها فِيْ الولايات المتحدة تحت إشراف طبيبة صينية، أخبرها أنها ممثلة وتخشى أن تترك العملية ندوبًا على وجهها. لذلك وجد الطبيب بالتعاون مع خبير التجميل طريقة للتخلص من الورم عَنّْ طريق استئصال الأذن وإزالة الورم، ثم إعادة الأذن إلَّى مكانها.

وقالت نيللي إن العملية كانت ناجحة حيث لم تترك ندبات ولم تمنعها من تحريك وجهها بعد الشفاء.

ولفتت الفنانة إلَّى أنها تعرضت لمواقف صعبة فِيْ حياتها، لكن أصعب اللحظات هِيْ تلك التي يعاني فِيْها شخص عزيز على قلبها، مثل ما حدث مع والدتها، مضيفة “حدث هذا عَنّْدما أصيبت أمي بجلطة دماغية. ولا أعرف كَيْفَ أتصرف لأنني متوتر فِيْ المواقف الصعبة.

وأضافت نيللي أنها لا تريد أن تكون عبئًا على أحد، قائلة “أخشى المرض لأنني لا أريد أن أكون عبئًا على أحد بعد الآن، ودخلت المستشفى مرتين أثناء تصوير فِيْلم فاتن أمل. أنا وحربي لم نحب أحداً “.

وأوضحت نيللي أنها فِيْ ذلك الوقت ارتبطت بتصوير المسرحية وكان الوقت ضيقًا، فكان عليها المثابرة والتصوير، حتى تعبت جدًا ودخلت المستشفى.

وبخصوص حياتها الأسرية، أكدت الفنانة أن الزواج يمثل لها الاستقرار، وأنها تعلمت أن تكون مسؤولة عَنّْ نفسها ومستقلة ماديا.

وحول وفاة والدها عَنّْدما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا بعد إصابته بالسرطان، أشارت نيللي إلَّى أن والدتها وشقيقها أخفا عَنّْها مرض والدها لأنهما يعلمان جيدًا أنها حساسة للغاية، وأوضحت “توفِيْ والدي. السرطان عَنّْدما كان عمري 16 عامًا وكنت طفلاً لم أفهم ماهِيْة السرطان وأخي طبيب “. كان مسؤولاً عَنّْ والدي أثناء مرضه، وفِيْ ذلك الوقت شعرت بالحزن لفقدان والدي، لكنني شعرت عَنّْدما كبرت وغادرت وبدأت أفهم وما زلت حزينًا على وفاته.

وأشادت نيللي بصفات والدتها القوية وشخصيتها القوية قائلة “أمي كانت فِيْ السادسة من عمرها، كبيرة، قوية ومتعبة عَنّْدما توفِيْ والدي لأنها كانت تحاول إخبارنا أن هناك أمل وأنه يمكننا الاستمرار”.

كشفت نيللي أنها تمر بالاكتئاب من وقت لآخر، لكنها لا تستسلم له، مضيفة “أعاني من الاكتئاب أحيانًا مثل أي شخص آخر، لكنني لا أستسلم وأحاول الخروج منه لأن كلمة الاكتئاب لها. ” ليس لها نهاية وأنا أحاول دائمًا إلقاء الضوء على حافز يجعلني قويًا “.

أوضحت نيللي أنها لا تستطيع التعامل مع المواقف الصعبة، متذكّرة موقفًا مرت به عَنّْدما أصيبت والدتها بسكتة دماغية، قائلة “أشعر بالتوتر عَنّْدما يحدث موقف صعب ولا أعرف كَيْفَ أتصرف، وأصيبت أمي بجلطة دماغية .. أثناء تصوير مسلسل “سجن النساء”، وذهبت إلَّى المستشفى ولم أكن أعرف كَيْفَ أتصرف وأصبت بصدمة. هذا لأنني شخص حساس ولا يمكن التسامح معه “.

وقالت نيللي إن أطفالها هم أجمل ما فعلته فِيْ حياتها، ورغم خلافاتها معهم فِيْ بعض الأحيان إلا أنهم يتسمون بالحنان واللطف، كَمْا أنها “مثقفة ومحترمة” على حد وصفها.

يشار إلَّى أن آخر أعمال نيللي كريم كانت مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي عُرض على الشاشة فِيْ رمضان الماضي، وبطولة شريف سلامة، حلا صدقي، فاديا عبد الغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، تأليف إبراهِيْم. عيسى وإخراج محمد جمال العدل.