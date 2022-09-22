نيللي كريم بمفردها فِيْ مهرجان القاهرة.. وشائعات انفصالها تعود للواجهة

عادت شائعات انفصال الفنانة المصرية نيللي كريم عَنّْ زوجها لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد حضورها مهرجان القاهرة الدرامي الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، بمركز المنارة للسينما. علاقات دولية. محاضرات وحده دون حضوره معها.

نيللي كريم وحدها فِيْ مهرجان القاهرة

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوجود نيللي كريم بمفردها دون أن يرافقها زوجها، خاصة أنه يرغب بشدة فِيْ التواجد معها فِيْ عدة مناسبات ؛ الأمر الذي يثير الشكوك حول حَقيْقَة انفصالهما، خاصة بعد حذف هشام عاشور حسابه على Instagram.

ظهرت نيللي بمفردها على السجادة الحمراء لالتقاط الصور، بينما لم يلاحظ المصورون وجود عاشور حولها.

نظرة نيللي كريم

من ناحية المظهر لفتت نيللي كريم الأنظار عَنّْد سيرها على السجادة الحمراء، باعتماد إطلالة سوداء بسيطة من مجموعة أزياء “تمرازا”، حيث كانت ترتدي بذلة أنيقة بأرجل واسعة وأكَمْام طويلة، بتصميم يلتف حول الصدر، ويتعرض للخصر.

أكَمْلت نيللي إطلالتها بضفِيْرة ذيل حصان أشرف عليها المصمم أحمد منير، فِيْما اعتمدت مكياجًا ناعمًا تحت الإصبع من فنان المكياج شريف طانيوس، ونسقت الإطلالة بحقيبة كلاتش سوداء. بينما كانت تتزين بأساور وأقراط فضية واسعة ذات تصميم بسيط.

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببساطة وأناقة نيللي كريم.

وعلق أحد المتابعين “يا جميلة نيللي، بارك الله فِيْك. أنت جميلة جدًا. أنت قمر وعيناك حلوة وإنسان محترم”.

نيللي كريم ترد على شائعة طلاقها …

وبالعودة إلَّى شائعات انفصال نيللي وعاشور، كانت النجمة قد وضعت حدًا لهذه الشائعات من خلال مشاركة صورة جديدة لمتابعيها على فِيْسبوك مع زوجها، مرفقة بها بأربعة إيموجي على شكل قلب أحمر، وأيضًا أعادتها للمشاركة عبر قِصَّة إنستجرام، لحل الجدل الدائر حول علاقتها بزوجها.

يشار إلَّى أن الفنانة المصرية نيللي كريم احتفلت بزواجها من رجل الأعمال ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور فِيْ بلدة على الساحل الشمالي لمصر، فِيْ 11 أغسطس 2022.