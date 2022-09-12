نيللي كريم ترد على خبر طلاقها بعد إغلاق زوجها حسابه فِيْ إنستغرام

أصبحت النجمة المصرية، نيللي كريم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الساعات الأخيرة، حيث أغلق زوجها لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور حسابه على تطبيق إنستجرام ؛ وأدى ذلك إلَّى قيام بعضهم بنشر شائعات عَنّْ انفصالهم، لكنها لم تنتظر طويلاً لتهدئة هذه الشائعات.

استغلت المطلقات هذه الإشاعة لزيادة الانفعال والشكوك حول علاقة الثنائي، واختفاء عاشور من إنستغرام دون معرفة الأسباب، ومقطع فِيْديو ساخر نشرته نيللي عبر حسابها على إنستجرام، مشهد من مسلسل “كتب هذا”. . “عليكَمْ” للفنان عمرو عبد الجليل، حيث قال “أحب أن أشكر من شجعَنّْي ووقف بجانبي ودعمني، فهذا الشخص هُو أنا”.

اعتبر الكثيرون أن نيللي كريم، 48 عامًا، أرادت من خلال نشرها ذلك المشهد الكوميدي، إيصال رسالة للجمهُور بطريقة غير مباشرة، مفادها أنها هِيْ التي تم تشجيعها ودعمها دون تدخل أي شخص آخر، إلا التعليقات. المصاحبة لتلك الاشاعة انقسمت بين الراضين ورفضوا هذا التفسير.

نيللي كريم ترد على شائعة طلاقها …

فِيْ المقابل، وضعت نيللي حدا لهذه النميمة. ونشرت عبر حسابها على فِيْسبوك، مع متابعيها صورة جديدة لزوجها، أرفقتها بإيموجي “القلوب الأربعة الحمراء”، ونشرتها أيضًا عبر وظيفة القِصَّة على إنستجرام، لحل الجدل الدائر حول علاقتها بزوجها.

يشار إلَّى أن الفنانة المصرية نيللي كريم احتفلت بزواجها من رجل الأعمال ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور فِيْ إحدى بلدات الساحل الشمالي لمصر، فِيْ 11 أغسطس 2022. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ ذلك الوقت تضج بصور لـ له الثنائي والنجوم الذين حضروا حفل زفافهم.

نيللي كريم على وظيفة فِيْ صعيد مصر لأول مرة

من الناحية الفنية، تستعد نيللي كريم هذه الأيام لدراما جديدة ستعرض لأول مرة خلال موسم رمضان 2023، والتي ستقدم فِيْها دور امرأة من صعيد مصر لأول مرة فِيْ تاريخها، كَمْا أعلنت. على حسابه على Facebook قبل بضعة أسابيع.

وقال كريم فِيْ تدوينة “لن أطرح أي صراع فِيْ رمضان المقبل. سأقدم سلسلة صعيد مصر لأول مرة فِيْ رمضان 2023″، مضيفًا “هذا سيتطلب مني إعداد بعض الاستعدادات الشخصية والعملية ؛ فِيْ. تأمرنا بتقديم عمل مقنع يحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما لا تزعجنا “.