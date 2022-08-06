نيللي كريم لن أكون “نكدة” فِيْ دراما رمضان 2023

سيكون للممثلة المصرية، نيللي كريم، وجه جديد فِيْ مسلسلها الدرامي رمضان 2023، بعيدًا عَنّْ “الحزن”، كَمْا وصفته بنفسها.

ووثقت نيللي كريم صورة عبر حسابها على موقع “تويتر” وأرفقتها بتعليق “لن أبدي ضغينة فِيْ رمضان المقبل، سأقدم مسلسل السعيدي لأول مرة فِيْ رمضان المقبل 2023، و سيتطلب ذلك مني القيام ببعض الاستعدادات الشخصية والعملية، حتى نتمكن من تقديم عمل مقنع يحترم عقل المشاهد “.

وأضاف “المسلسل دراما لسنا بطيئين. الأستاذ مدحت العدل مازال يكتب الحلقات الأولى من العمل”.

وتابع “أقوم حاليا بتصوير مشاهدي مسلسل (روز وليلى) مع الفنانة الرائعة والجميلة يسرا، وسأنهِيْ تصويره فِيْ أكتوبر المقبل”.

آخر أعمال نيللي كريم هُو مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة شريف سلامة، حلا صدقي، فاديا عبد الغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية لخالد القمر، تأليف إبراهِيْم عيسى وإخراج محمد جمال العدل. .

كَمْا تلتقي نيللي كريم بزوجها للمرة الأولى هشام عاشور لاعب الاسكواش العالمي فِيْ مسلسل “روز وليلى” الذي شاركت فِيْ بطولته مع الفنانة يسرا.

كَمْا ستلعب عاشور دور زوج نيللي كريم خلال أحداث المسلسل الذي أنتجته شركة “MBC Studios” ويتم تصويره حاليًا.

وثقت صورة نيللي كريم وهِيْ تقف بجانب زوجها فِيْ مناسبات العمل، حيث تلقى هشام عاشور دورات تأهِيْلية فِيْ التمثيل أثناء إقامته فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه أول تجربة له أمام زوجته نيللي كريم. فِيْ ظل تصويره لدور الزوج على الشاشة كذلك.

المسلسل من توقيع المخرج البريطاني أدريان شيرغولد وكتبه البريطاني كريس كول صاحب العديد من الأعمال العالمية، وقد تعاون الثنائي سابقًا فِيْ بعض الأعمال.

الجدير بالذكر أن مسلسل “روز وليلى” سيعرض على منصة “شاهد VIP” فِيْ الربع الأخير من العام الجاري، طالما أنه مكون من 10 حلقات، مدة كل حلقة ساعة تليفزيونية. ولم يعلن صانعو الفِيْلم عما إذا كانت السلسلة ستتألف من جزء واحد أم أنها ستتألف من أجزاء أخرى.

المسرحية كوميديا ​​مليئة بالعاطفة والتشويق، حيث تحكي قِصَّة محققين مستقلين تم تعيينهما للكشف عَنّْ تفاصيل عملية احتيال بنكية كبرى مخطط لها فِيْ مصر، لكن افتقارهما إلَّى الاحتراف والكفاءة يجعل التحقيق فِيْهما. توقف. ينحرفون عَنّْ مسارهم، مع مواجهات تعرض حياتهم للخطر.