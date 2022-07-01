نيللي كريم وزوجها يشارك معًا فِيْ “روز وليلى” بجانب يسرا.. هذه قصته

تلتقي الفنانة المصرية نيللي كريم بزوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش العالمي للمرة الأولى فِيْ مسلسل “روز وليلى” الذي تشاركه مع الفنانة يسرا.

كَمْا ستلعب عاشور دور زوج نيللي كريم خلال أحداث المسلسل الذي أنتجته شركة “MBC Studios” ويتم تصويره حاليًا.

ووثق صورة نيللي كريم وهِيْ تقف بجانب زوجها فِيْ مناسبات العمل، حيث تلقى هشام عاشور دورات تأهِيْلية فِيْ التمثيل أثناء إقامته فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه أول تجربة له أمام زوجته نيللي كريم فِيْ ضوء عرضها لدور الزوج على الشاشة ايضا.

المسلسل من توقيع المخرج البريطاني أدريان شيرغولد وكتبه البريطاني كريس كول صاحب العديد من الأعمال العالمية، وقد تعاون الثنائي سابقًا فِيْ بعض الأعمال.

الجدير بالذكر أن مسلسل “روز وليلى” سيعرض على منصة “شاهد VIP” فِيْ الربع الأخير من العام الجاري، طالما أنه مكون من 10 حلقات، مدة كل حلقة ساعة تليفزيونية. ولم يعلن صانعو الفِيْلم عما إذا كان المسلسل سيتألف من جزء واحد أم أنه سيكون فِيْ أكثر من جزء.

المسرحية كوميديا ​​مليئة بالعاطفة والتشويق، حيث تحكي قِصَّة محققين مستقلين تم توظيفهما للكشف عَنّْ تفاصيل عملية احتيال بنكية كبرى مخطط لها فِيْ مصر، لكن افتقارهما إلَّى الاحتراف والكفاءة يجعل التحقيق فِيْهما. توقف. ينحرفون عَنّْ مسارهم، مع مواجهات تعرض حياتهم للخطر.

وكانت نيللي كريم قد شاركت فِيْ رمضان الماضي بمسلسل “فاتن أمل حربي” مع شريف سلامة، وحلا صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وفاديا عبد الغني، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، ويارا جبران، ولمياء آل. – أمير، سارة الدحيم، كريم فتحي، ولدان، فِيْروز وريتال ظاظا، تأليف إبراهِيْم عيسى فِيْ تجربته الدرامية الأولى، إخراج ماندو العدل وإنتاج مجموعة العدل للمنتج جمال العدل.

أما هشام عاشور. فِيْ رمضان الماضي ظهرت فِيْ مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وانتصار وهشام إسماعيل ونور محمود وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، و “يوتورن” بطولة ريهام حجاج وتوفِيْق عبد. . حميد، عبير صبري، كريم، قاسم، نانسي صلاح، صفاء الطوخي، أيمن قاسيوني، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.