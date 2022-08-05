نيوزيلندا تجلي سكان المدن الساحلية.. استعدادات غير عادية لـ”غضب المناخ”

أعلنت نيوزيلندا عَنّْ خطتها الوطنية الجديدة للتعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ.

وبحسب موقع “Fun News”، أعلن وزير التغير المناخي النيوزيلندي جيمس شو خلال مؤتمر رسمي أن بلاده تدرك الآن خطورة التغير المناخي وآثاره المدمرة، والتي قد تؤدي إلَّى هجر مقاطعات بأكَمْلها إلَّى منازلهم هربًا. خطر.

فِيْ بيان حكومي، قال شو إن العديد من الأحداث الجوية التي كانت تمر دون أن يلاحظها أحد تحدث الآن بوتيرة وشدة مقلقة لم تشهدها نيوزيلندا من قبل.

ستكون الخطة الجديدة استراتيجية طويلة المدى، ستساعد نيوزيلندا على معالجة آثار تغير المناخ ومواجهتها، من خلال التكَيْفَ مع المتغيرات المناخية المختلفة.

إجلاء سكان المدن الساحلية

من بين الاحتمالات التي ستؤخذ فِيْ الاعتبار فِيْ خطة نيوزيلندا المستقبلية لمواجهة آثار تغير المناخ، أنه سيتم دراسة عدد كبير من المنازل فِيْ المناطق الساحلية لتفريغ سكانها وتوطينهم فِيْ أماكن أخرى أقل خطورة، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الذي قد تتعرض له هذه المنازل فِيْ المستقبل.

مع قيام نيوزيلندا بتوزيع كتيب من 200 صفحة يحتوي على القوانين التي سيتم تضمينها فِيْ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

ومن بين السيناريوهات التي ستعدها نيوزيلندا لمواجهة آثار التغير المناخي وفق استراتيجيتها الجديدة، تستعد لرفع المنازل فوق الفِيْضانات وتحريكها، مع وضع استراتيجية ما بعد الفِيْضانات.

ستحظر الحكومة النيوزيلندية أيضًا تطوير العقارات والبناء فِيْ المناطق المعروفة بأنها معرضة للأعاصير والفِيْضانات.

كَمْا أنه سيعزز أساس البيانات الضعيفة، والاستعدادات على المستوى الوطني للحرارة الشديدة فِيْ المستقبل القريب.