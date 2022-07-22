نيوم تعيد تصميم الطريقة التي يعيش بها البشر في المستقبل

خصصت الشركة الإعلامية PSFK مدنًا جديدة في المستقبل، سواء في المملكة العربية السعودية أو ألمانيا أو بريطانيا، حيث يقولون إن بإمكانهم إعادة تشكيل الطريقة التي سيعيش بها الناس في المستقبل.

وذكر تقرير الشركة الإعلامية أن أحد العوامل الرئيسية في تغيير الناس هو بيئتهم المعيشية، ولا سيما مدينتهم.

وتابع التقرير يحدد تخطيط المدن أصحابها أين يتسوقون، وكيف يأكلون، وأين يقضون أوقات فراغهم، وكل ما سبق يندرج ضمن أحد المعايير الأساسية للعلامات التجارية في مدينة معينة وليس في مدن أخرى.

1- مدينة نيوم

في إطار رؤية السعودية 2030 وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة بنصف مليار دولار وأسطول من كبار المستشارين في العالم، تعمل السعودية على تحويل منطقة صحراوية بحجم بلجيكا إلى مدينة ذكية ذات ارتفاع التكنولوجيا ومصممة على أعلى مستوى من التكنولوجيا. في السابق، تم توظيف أشخاص مثل كريس هوبلز جراي، الذين كتبوا الكثير عن الهندسة الوراثية ؛ دحض الخصائص الأساسية لروايات وأفلام الخيال العلمي التي يمكن تحقيقها في نيوم.

تحفة وحلم مدن مستقبلية

ووصف التقرير مدينة نيوم السعودية بأنها مشروع حلم لأي دولة تتطلع إلى بناء مدن مستقبلية هناك، حيث تضم منتجع تزلج في قلب الصحراء العربية لا يعلى عليه، ويأتي ذلك في محطة تروجينا. .

ومن المتوقع أيضًا أن تشتمل المدينة على مشاريع أخرى مثل سيارات الأجرة الطائرة، وقمر صناعي عملاق، وفي النهاية، من المتوقع أن يتم توصيل كل مترو أنفاق بالتكنولوجيا.

وتابع تقرير الشركة الأمريكية من المتوقع أن تكون نيوم نموذجًا ومحركًا اقتصاديًا للنمو في المنطقة، والذي من شأنه أن يغير اقتصاد المملكة من خلال تضمين التقنيات التي يمكن أن تحدث ثورة في الحياة اليومية.

2- حي شوماخر

على الرغم من عدم ظهور مدينة بطموحات نيوم حتى الآن، إلا أن مدينة شوماخر في مدينة كوارتييه في ألمانيا يمكن أن تكون قائمة، حيث يتم تطوير مدينة خضراء ذكية داخل مدينة قائمة.

وتابع التقرير عقب إغلاق مطار تيجل، يجري تطوير منطقة سكنية ذكية جديدة على أراضيه، من المفترض أن توفر أكثر من 5000 منزل لأكثر من 10 آلاف شخص، إلى جانب المرافق المماثلة مثل المدارس ورياض الأطفال ومراكز التسوق. والعديد من المساحات الخضراء.

يقول الموقع الرسمي للمدينة الألمانية إنه من المخطط أن تكون نابضة بالحياة وصديقة للأطفال وصديقة للبيئة من خلال جعل جميع مصادر الطاقة فيها قابلة للتجديد.

3- مدينة ذكية في بريطانيا العظمى

تستعد بريطانيا لبناء مدينة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية أيضًا ومن بين خططها إمكانية خدمة المستشفيات للمرضى عبر طائرات بدون طيار لأشياء مثل توزيع العلاج الطبي على المرضى في مشروع يقدر بنحو 273 مليون جنيه إسترليني.

في هذه المدينة الذكية، تدعم الحكومة أيضًا مشاريع جديدة لإطلاق أحدث الابتكارات في المساحات الخضراء، مثل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر وعمليات وتقنيات التصنيع عالية الكفاءة، مثل التصنيع الرقمي، ولتوليد المزيد من فرص العمل في التقنيات الناشئة. القطاعات.