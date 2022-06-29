نيويورك بوست أفضل الفنادق في العالم تتسابق لدخول السعودية

قالت صحيفة نيويورك بوست إن أفضل الفنادق العالمية تتنافس حاليًا على مساحة في المملكة العربية السعودية، التي فتحت أبوابها مؤخرًا للسياح، خاصة بعد تقديم تأشيرة سياحية تسمح للزوار من 49 دولة بالدخول.

المملكة العربية السعودية لاعب كبير في السياحة العالمية

في نفس الوقت تقريبًا، نفذت البلاد العديد من الإصلاحات الاجتماعية واستضافت أحداثًا عالمية مثل مهرجان الموسيقى MDLBeast mega، وكل ذلك جزء من خطة لبناء اقتصاد سياحي عالمي وتحويل الدولة المعتمدة على النفط إلى لاعب كبير في الساحة العالمية حيث تأمل المملكة في جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول زيارة على وجه الأرض.

وقال تقرير المجلة سواء كنت من محبي المملكة العربية السعودية أم لا، فلا يمكنك تجاهل أو نفي التقدم الرهيب فيها، حيث فرضت الدولة فكرة تقدمها على جميع الفئات وتهدف إلى جذب المزيد من السياح أكثر من معظمهم. . الدول الأوروبية.

وتابع التقرير في ذلك الإطار السابق، تتسابق جميع الفنادق العالمية حاليًا للاستيلاء على مساحة من أرض المملكة، حتى تتمكن من الحصول على جزء من النجاح المتوقع.

ستشمل المدن السياحية في المملكة العربية السعودية عشرات الفنادق وعشرات الآلاف من الشقق الفندقية الجديدة وجامعة ومترو ودار أوبرا وأربعة مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان ومنطقة تسوق شاسعة على طراز الشانزليزيه.

تتنافس أكبر أسماء الفنادق لدخول المملكة العربية السعودية

من بين الفنادق الشهيرة التي ستبني مقرها الرئيسي باكارات، أورينت إكسبرس، رافلز، بارك حياة، ريتز كارلتون، روزوود، فور سيزونز وسيكس سينسز، وهذه ليست سوى بعض من الفنادق الراقية التي تم افتتاحها. في بعض المشاريع الجديدة.

وتابع التقرير تستقطب الرياض أيضًا بعض الأسماء المشهورة في مجال السياحة، مثل فندق نوبو المكون من 23 طابقًا والمغطى بألواح زجاجية، وفندق فورسيزونز في برج المملكة الشهير كان دائمًا جذابًا وجذابًا له. السياح، وكل هذا سيكون في منافسة، لصالح المملكة، مع سانت ريجيس وجيه دبليو ماريوت ومانسارد.

كما يتم افتتاح العديد من الفنادق الفاخرة المألوفة لدى سكان مانهاتن في الولايات المتحدة، ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يجلب مشروع البحر الأحمر الذي يركز على البيئة 16 فندقًا جديدًا، بما في ذلك 430 غرفة في فندق جراند حياة.

يضاف إلى ذلك فنادق منتجع رافلز من قبل فوستر + بارتنرز، وكذلك سانت ريجيس ومنتجع ساوثرن ديونز، في مدينة جدة الساحلية تم افتتاح فندق شانغريلا جديد في فبراير، وفي العلا هابيتاس وبانيان تريز مفتوحان في أكتوبر.