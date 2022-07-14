نيويورك تايمز زيارة بايدن تعكس نجاح سياسة السعودية الخارجية

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية يوم الجمعة تؤكد نجاح السياسة الخارجية للمملكة.

وتابع تقرير الصحيفة واشنطن لا غنى عنها للرياض مهما اختلفت آراء الرؤساء المتعاقبين في البيت الأبيض.

وأضاف التقرير إن الرئيس بايدن يحتاج إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا لن يحدث إلا في السعودية، لأنها مركز أساسي في المنطقة.

تسعى العلاقات السعودية الأمريكية إلى الازدهار

وقالت الصحيفة الأمريكية إن للمملكة والولايات المتحدة تاريخ طويل في التعامل مع الإرهاب ومكافحته لتحقيق الازدهار والاستقرار .. متابعة إن توثيق العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة يمكن أن يزرع الخير ويثبط الشر.

خطط كبيرة للسعودية

لا يمكن إنكار أن المملكة لديها خطط كبيرة تتجاوز مكانتها كلاعب رئيسي في إنتاج النفط، حيث تسعى لخلق اقتصاد ديناميكي ومتنوع، وتهدف أيضًا إلى إنتاج أسلحتها الخاصة، وابتكار تقنيات جديدة، وجذب السياح إليها. الشواطئ والمواقع التاريخية، فقط في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ولكن أيضًا في العالم، مما يزيد من اهتمام واشنطن بها.

واختتم التقرير بالاستشهاد بكلمات نائب رئيس معهد الشرق الأوسط للسياسة بريان كاتوليس تعامل السعودية كشريك مهم للولايات المتحدة في أكثر من مجال، سواء في الأمن أو النفط أو التكنولوجيا أو المناخ أو الطاقة. ، لأنها دولة قادرة على رسم مسار الأحداث الإقليمية والعالمية.