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نيويورك تايمز زيارة بايدن تعكس نجاح سياسة السعودية الخارجية

كتب newsaفي آخر تحديث

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية يوم الجمعة تؤكد نجاح السياسة الخارجية للمملكة.

وتابع تقرير الصحيفة واشنطن لا غنى عنها للرياض مهما اختلفت آراء الرؤساء المتعاقبين في البيت الأبيض.

وأضاف التقرير إن الرئيس بايدن يحتاج إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا لن يحدث إلا في السعودية، لأنها مركز أساسي في المنطقة.

تعكس زيارة نيويورك تايمز بايدن نجاح السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية

تسعى العلاقات السعودية الأمريكية إلى الازدهار

وقالت الصحيفة الأمريكية إن للمملكة والولايات المتحدة تاريخ طويل في التعامل مع الإرهاب ومكافحته لتحقيق الازدهار والاستقرار .. متابعة إن توثيق العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة يمكن أن يزرع الخير ويثبط الشر.

تعكس زيارة نيويورك تايمز بايدن نجاح السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية

خطط كبيرة للسعودية

لا يمكن إنكار أن المملكة لديها خطط كبيرة تتجاوز مكانتها كلاعب رئيسي في إنتاج النفط، حيث تسعى لخلق اقتصاد ديناميكي ومتنوع، وتهدف أيضًا إلى إنتاج أسلحتها الخاصة، وابتكار تقنيات جديدة، وجذب السياح إليها. الشواطئ والمواقع التاريخية، فقط في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ولكن أيضًا في العالم، مما يزيد من اهتمام واشنطن بها.

واختتم التقرير بالاستشهاد بكلمات نائب رئيس معهد الشرق الأوسط للسياسة بريان كاتوليس تعامل السعودية كشريك مهم للولايات المتحدة في أكثر من مجال، سواء في الأمن أو النفط أو التكنولوجيا أو المناخ أو الطاقة. ، لأنها دولة قادرة على رسم مسار الأحداث الإقليمية والعالمية.

تعكس زيارة نيويورك تايمز بايدن نجاح السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية