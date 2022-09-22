نيويورك تهزم موسكو فِيْ تصنيف المراكز المالية.. صراع الجبابرة

أظهرت أحدث التصنيفات الصادرة عَنّْ مؤشر المراكز المالية العالمية، اليوم الخميس، أن نيويورك لا تزال المركز المالي المفضل فِيْ العالم.

لا تزال لندن تحتل المرتبة الثانية، بينما تأتي سنغافورة فِيْ المرتبة الثالثة، بعد إزاحة هُونغ كونغ.

وكشف المؤشر أن باريس عادت إلَّى المراكز العشرة الأولى لتحل محل طوكيو.

من ناحية أخرى، تراجعت موسكو 22 مرتبة إلَّى 73 بعد أن قطعت دول غربية العلاقات معها بسبب حربها فِيْ أوكرانيا فِيْ فبراير.

نيويورك تواصل هزيمة موسكو

احتلت نيويورك المرتبة الأولى لمدة أربع سنوات، متجاوزة لندن.

تريد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تيراس “تحرير” القطاع المالي البريطاني من القواعد التي تعود إلَّى الوقت الذي كانت فِيْه بريطانيا عضوًا فِيْ الاتحاد الأوروبي.

هذا من أجل زيادة جاذبية لندن كَمْركز مالي عالمي.

يقترح مشروع قانون جديد قُدِّم إلَّى البرلمان البريطاني فِيْ يوليو عدة تعديلات على القواعد المالية.

لكن تروس يريد أن يذهب مشروع القانون إلَّى أبعد من ذلك، فِيْ إشارة إلَّى أن الحكومة قد تلغي الحد الأقصى من المكافآت للمصرفِيْين.

تصدرت نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس تصنيفات المؤشر المنفصلة لقطاع التكنولوجيا المالية.

احتلت لندن المرتبة الرابعة وشانغهاي فِيْ المرتبة الخامسة.