هاتف بابتكارات صينية.. هل تودع هُواوي التكنولوجيا الأمريكية

كشفت شركة هُواوي الصينية، الثلاثاء، عَنّْ هاتف يضم عددًا من الابتكارات الصينية المصممة لتحل محل التكنولوجيا الأمريكية.

يأتي ذلك فِيْ ظل مساعي بكين لإعادة التوطين مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

أفادت وكالة أنباء بلومبرج أن هاتف Mate 50 الجديد يعمل بنظام “Harmony OS” على غرار نظام Android، ومجهز بزجاج داخلي مضاد للكسر بالإضافة إلَّى نظام مراسلة عبر الأقمار الصناعية يستخدم نظام الملاحة الصيني Baidu. كبديل لنظام تحديد المواقع العالمي “GPS”. .

تهدف قدرات نظام الاتصالات فِيْ بايدو إلَّى مشاركة الموقع أو إرسال رسائل طوارئ قصيرة فِيْ حالة ضعف الاتصال بالشبكة.

بالإضافة إلَّى ميزاته الرئيسية، يحتوي هاتف Mate 50 على شاشة حماية جديدة، طورتها شركة Huawei وتسمى Kunlun Glass، لتحل محل شاشة Gorilla، التي طورتها شركة Corning الأمريكية، الأكثر استخدامًا من قبل شركات تصنيع الهُواتف المحمولة.

يشار إلَّى أن القيود التي فرضتها واشنطن على الشركة فِيْ 2022 دفعتها إلَّى إطلاق مشروع لإعادة بناء مكونات سلاسل التوريد بعيدًا عَنّْ الشركات الأمريكية.

فِيْ أواخر أغسطس، توقعت وزارة التجارة الأمريكية تحديثًا بحلول نهاية العام بشأن خطوات حماية بيانات الأمريكيين من التطبيقات المملوكة لشركات أجنبية.

تخضع الشركات الأمريكية لرقابة حكومية متزايدة بشأن البضائع التي تبيعها للصين، أكبر مشتر للرقائق فِيْ العالم، نتيجة مصانع الإلكترونيات والمستهلكين. شددت واشنطن القيود على المبيعات لبكين، بحجة أنها تشكل خطرًا أمنيًا.

تراجعت أسهم شركة Nvidia Corp لتصنيع الرقائق بعد أن أعلنت أن القواعد الجديدة لتصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي يمكن أن تخفض إيرادات بمئات الملايين من الدولارات.

قالت شركة Nvidia Corp. لتصنيع الرقائق، إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا منها التوقف عَنّْ تصدير شريحتين من الدرجة الأولى لأعمال الذكاء الاصطناعي إلَّى الصين، والتي قد تكلفها 400 مليون دولار.