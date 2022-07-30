هاتف سامسونج القابل للطي Samsung Galaxy Z Fold 4 بكاميرا خرافِيْة ومواصفات عالية الدقة

خلال الفترة الحالية، تستعد شركة سامسونج للهُواتف الذكية لُغُزو فئة الهُواتف الذكية عالية الجودة من خلال هاتفها الجديد القابل للطي، Samsung Galaxy Z Fold 4، بمواصفات رائعة وكاميرا عالية الدقة للغاية، إلى جانب الوضوح العالي والسطوع العالي. شاشة. كالعادة ميزت سامسونج شاشة هُواتفها المميزة فِيْ جميع الفئات منخفضة ومتوسطة وعالية ومن خلال السطور التالية وقبل الإطلاق الرسمي للهاتف فِيْ السوق من قبل الشركة نوضح بالتفصيل مواصفات كاميرا الهاتف بالإضافة إلى مواصفاتها الأخرى وسعر بيعها المتوقع فِيْ العالم والدول العربية.

كاميرا Samsung Galaxy Z Fold 4

الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفِيْة متوافقة مع فلاش LED HDR، بانوراما، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية الأولى بدقة 108 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1، والكاميرا الثانية بدقة حوالي 12 ميجابكسل. فتحة عدسة f / 2.4، والكاميرا الخلفِيْة الثالثة والأخيرة تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

أما بالنسبة لكاميرا السيلفِيْ الأمامية المزدوجة، فالأولى تأتي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، والكاميرا الأمامية الثانية تأتي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

معالج الهاتف Qualcomm Snapdragon 895 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع (4 نانومتر)، بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno GPU.

تأتي شاشة الهاتف مع نوع AMOLED 2X الديناميكي القابل للطي مقاس 7.7 بوصة

بطارية الهاتف كبيرة الحجم غير قابلة للإزالة من الهاتف، وهِيْ عبارة عن بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4350 مللي أمبير، مدعومة بشاحن سريع مع الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

سيتم إطلاق الهاتف بنسختين الأولى بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت / 12 جيجا بايت رام، والإصدار الثاني بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت / رام 16 جيجا بايت.

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سعر Samsung Galaxy Z Fold 4

يبلغ السعر العالمي للهاتف 1،365 يورو أي ما يعادل 1499 دولار أمريكي، وفِيْما يلي سعر البيع المتوقع للهاتف فِيْ مختلف الأسواق العربية، حيث من المقرر إطلاق الهاتف خلال الفترة المقبلة

فِيْ السَعُودِيْة، يبلغ سعر الهاتف 6،085 ريال سعودي.

فِيْ مصر سعر الهاتف 25500 جنيه مصري.

فِيْ الإمارات العربية المتحدة، يبلغ سعر الهاتف 5،960 درهمًا إماراتيًا.

فِيْ دولة العراق سعر بيع الهاتف 2،368،400 دينار عراقي.

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