هاتف ياسمين صبري المهترئ يثير الاستغراب.. ومتابعة الطلاق للدرجة دي مكلف

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، حالة من الدهشة والسخرية بين متابعيها، بسبب هاتفها الذي ظهر فِيْه بعض الخدوش والشقوق على الشاشة، يتعارض مع المكانة الاجتماعية والفنية للفنانة، وحياة الثراء. هذا يحمل. .

البداية كانت عَنّْدما وثقت ياسمين لقطات لها وهِيْ تتناول الطعام فِيْ أحد المطاعم، ظهرت خلاله بفستان أبيض مزين بنقوش الورود الملونة، بأكَمْام منفوخة وصدر على شكل قلب.

لكن المظهر لم يلفت انتباه الرأي العام بقدر اهتمامها واندهاشها بشكل هاتفها الذي ظهر على واجهتها الأمامية، وربطه ساخرًا بمكانتها بعد انفصالها عَنّْ زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وامتدّت التعليقات على هاتف الفنانة، بعد أن تفاخرت سابقًا بامتلاكها طائرة خاصة ومجوهرات، بالإضافة إلَّى تعاملاتها مع أكبر الماركات العالمية.

وجاء فِيْ التعليقات “شاشة هاتفك، هل تريد تغيير شيء ما” وأضاف آخر “إصلاح شاشة الهاتف الفنان”. وكتب معلق ثالث “أين أجهزة الآي فون والتنقلات الطلاق مكلف للغاية”.

وقالت أيضا فِيْ التعليقات “المجد لتغيير الأحوال، من طائرة خاصة وجيب إلَّى هاتف بشاشة مكسورة”، وتعليقات أخرى شبيهة بهذه الحالة من الأوصاف.

بينما تعاطف معها آخرون، طالبوا المتهكَمْين بالتوقف عَنّْ هذه التعليقات السلبية ضد الفنانة، مؤكدين أنه أمر طبيعي، والجميع يعرف موقف ياسمين صبري وقدرتها على شراء ما تريد.

كانت ياسمين صبري، قد أعلنت انفصالها عَنّْ أحمد أبو هشيمة فِيْ 5 مايو، وسط صدمة كبيرة من متابعيها، بعد عامين من الزواج.

قبل أيام، فتحت الفنانة المصرية قلبها للجمهُور، وأجابت على أسئلتهم عبر حسابها على إنستجرام، كان أبرزها الحديث عَنّْ حلق شعرها بأسلوب مشابه لأساليب الفنانة شيرين عبد الوهاب.

لكن ياسمين نفت حلق شعرها قائلة “لا، يفترض أن تكون حكة”.

كَمْا تحدثت ياسمين صبري عَنّْ الحسد، بعد أن سألها أحد المتابعين سؤالاً حول كَيْفَِيْة منع نفسها من الحسد على الآخرين أو النظر إليهم، لأنه لم ينته وقد حان دورك.