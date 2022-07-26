هاتف Apple iPhone 14 Pro Max تسريبات مواصفات وعيوب وتوقعات سعر iphone 14 pro Max

صنع وتصميم الهُواتف ليس بالأمر السهل، فهناك العديد من الشركات التي تقدم أنواعًا مختلفة من الهُواتف كل عام، لكنها لا ترضي، ويتقبل الناس عدم المصداقية فِيْ تصنيعها كَمْا يفعلون. no tienen especificaciones ideales para que la gente quiera comprarlos, ya diferencia de otras empresas como Apple, que es considerada una de las empresas mundiales más grandes en la fabricación de dispositivos electrónicos avanzados, y también es una de las empresas ideales, cuyas ganancias aumentan dramáticamente كل سنة.

مواصفات iPhone 14 Pro

مواصفات هذا الهاتف كثيرة ومختلفة، وكثيرًا ما تقوم شركة Apple بتجديده وتغييره حتى تجبر الناس على شراء منتجات جديدة وتجذبهم، وهذه المواصفات هِيْ

عندما تقوم بتنزيل أي لعبة على iPhone 14 Pro، فإنك تستمتع بالجودة والألوان الزاهِيْة، ويرجع ذلك إلى التحديثات المستمرة للهُواتف.

الكاميرات الخلفِيْة والأمامية للهاتف مميزة جدًا لأنها توفر لك صورًا وفِيْديوهات دقيقة.

مواصفات الشاشة كثيرة، وتتميز بحجمها الكبير وشكلها المميز بطبقة سيراميك لحماية الشاشة عند سقوطها.

سطوع هذا الهاتف قوي جدًا ويمكن تعديله تلقائيًا دون تدخل منك.

عيوب iPhone 14 Pro

مقارنةً بالمواصفات والميزات الموجودة فِيْ iPhone 14 Pro، فإن عيوبه لا تُذكر باستمرار، وهذه العيوب هِيْ

يعتبر هذا الإصدار من أغلى أنواع الهُواتف نظرًا للتطورات والإضافات التي قامت بها شركة Apple فِيْ هذا التصميم.

ميزة الشحن السريع جيدة، لكنها ليست رائعة، حيث تتأخر شركة Apple بشكل كبير فِيْ هذا القطاع، لكن هذا لا يمنعها من أن تكون واحدة من أفضل الشركات المصنعة للهُواتف.

من بين العيوب أيضًا ميزة التكبير البصري فِيْ هذا التصميم والتي ليست رائعة.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro

من المتوقع أن تطلق شركة آبل سلسلة iPhone 14 فِيْ 14 سبتمبر 2022، وهُو مَوعِد منطقي للشركة الأمريكية لعقد حدث للإعلان عن هُواتفها الجديدة. يتزامن هذا التوقيت أيضًا مع تاريخ حدث iPhone 13 المعلن فِيْ 14 سبتمبر 2022.

سيصل الهاتف إلى المتاجر بعد أيام قليلة من الإعلان عن الحدث، باستثناء المشكلات التي لن يتم تمييزها بنقص المكونات أو فشل سلسلة التوريد لفترة طويلة، لكننا نستبعد ذلك لأن Apple معتادة على التأكيد. ونحن متأكدون من ذلك. الذي – التي. احتفظ بنفس الساعات بالنسبة لهُواتف 2022.