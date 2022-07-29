هاتف samsung Galaxy A34 إنطلاق الوحش الكوري الجديد من سامسونج

ينتظر عشاق سلسلة هُواتف Samsung Galaxy العملاقة اللحظة التي تطلق فِيْها الشركة الكورية الرسمية الهاتف الجديد Samsung Galaxy A34 بتصميم جذاب وعصري كالعادة بالنسبة لشركة Samsung. السوق بهاتفه الجديد بسعر مناسب لجميع الفئات، لتتصدر قائمة مبيعات هُواتف Android للسوق العربي، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على مواصفات الهاتف بالإضافة إلى سعر بيعه فِيْ سوق الهُواتف الذكية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 الجديد

وفقًا لبعض التقارير الفنية، تبلغ أبعاد سلسلة هُواتف Samsung Galaxy الجديدة 76.5 / 163.2 / 8.5 ملم ويزن 203 جرامًا.

وهِيْكل الهاتف مقاوم للماء والغبار والغبار، وباعتباره الشركة التي تمتلك أفضل أنواع شاشات الهُواتف الذكية، فقد تم تجهِيْز الهاتف بشاشة OLED مطورة حديثًا بحجم مناسب 6.6 بوصة، وتردد الشاشة 120 هرتز.، مع سطوع يبلغ حوالي 525 لومن / م.

يدعم هاتف Galaxy A34 إدخال شريحتين اتصال، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ومنفذ USB-C للشحن، بالإضافة إلى نقل البيانات وشريحة دفع NFC.

معالج الهاتف MediaTek Dimensity 8100.

مواصفات كاميرا الهاتف الجديد Samsung Galaxy A34

مزودة بأربع كاميرات خلفِيْة مع فلاش وسط إضاءة عالية وقوية، الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 5 ميجابكسل. تبلغ دقة الكاميرا الرابعة والأخيرة 2 ميجابكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل لالتقاط أدق وأعلى صور سيلفِيْ ممكنة.

بطارية الهاتف مناسبة للاستخدام المكثف على مدار اليوم، حيث تصل إلى 6000 مللي أمبير، مع دعم كامل للشحن السريع.

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السعر المتوقع لهاتف Samsung Galaxy A34

يأتي الهاتف بنسختين الأولى بذاكرة داخلية 256 ميجا بايت / 8 جيجا بايت رام والنسخة الثانية للهاتف بذاكرة تخزين 128 ميجا بايت / 6 جيجا بايت رام.

من المتوقع أن يبلغ سعر بيع هاتف سامسونج الجديد حوالي 300 دولار، والسعر المقترح فِيْ الدول العربية يعادل السعر العالمي للهاتف، ويأتي بأربعة ألوان مختلفة الأبيض، الأسود، الخوخي. والسماء الزرقاء.

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