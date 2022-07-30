هاتى 1/2 كوب زبادي وهعلمك طريقة عمل البسبوسة المرملة فِيْ البيت وسر نجاحها زي محَلْات الحَلْويات

طريقة عمل البسبوسة الرملية بالمنزلالبسبوسة من ألذ أنواع الحَلْويات الشرقية التي نحبها جميعًا، لكن البعض يتخيل أنه لا يمكن تحضير البسبوسة فِيْ المنزل بنفس الطعم والمذاق كَمْا فِيْ الحَلْويات، لذلك سنتعرف على السطور التالية من خلال السطور التالية أفضل طريقة لتحضير البسبوسة فِيْ المنزل بأكثر من طعم ونكهة رائعة، حيث سنتعرف على سر نجاح البسبوسة من أول مرة.

طريقة عمل البسبوسة الرملية بالمنزل

سنقدم لك طريقة جديدة ومختلفة لتحضيرها فِيْ المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة.

مقادير صنع البسبوسة

لن تحتاج إلى أي مكونات صعبة لتحضير طبق البسبوسة اللذيذ، لأن جميع المكونات متوفرة فِيْ المنزل ومتوفرة بسهُولة.

2 كوب ونصف سميد بسبوسة

كوب زبدة

نصف كوب زبادي

نصف كوب ماء

نصف كوب حَلْيب

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

مكونات شراب البسبوسة

كوب ونصف ماء

كوب سكر

عصير ليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

يجب الاستمرار خطوات تحضير البسبوسة بدقة، من أجل مذاق ونكهة رائعة، بعد تحضير المكونات المذكورة أعلاه، عليك القيام بالخطوات التالية

ضعي نصف كوب ماء ونصف كوب سكر على نار خفِيْفة.

اتركيهم حتى يغلي الماء وتختفِيْ حبيبات السكر تمامًا، ثم ضعي نصف كوب حَلْيب واتركيها حتى الغليان.

نضيف كوب من السمن ونتركه حتى يذوب مع المكونات السابقة ويشكل طبقة فوق الحَلْيب.

نرفع المكونات المذكورة أعلاه عن النار ونتركها تبرد قليلاً.

فِيْ وعاء عميق، ضعي كوبين ونصف من دقيق السميد (بسبوسة) ونصف كوب من الزبادي والبيكنج باودر.

ثم نضيف الحَلْيب والسمن ببطء إلى السميد، ثم نخلط المكونات بالخلاط اليدوي برفق ولفترة قصيرة.

تُدهن صينية البسبوسة بملعقة كبيرة من السمن، ثم تُسكب المكوّنات أعلاه وتُدهن برفق.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وضعي صينية بالداخل بسبوسة على الرف الأوسط.

تحضير شراب البسبوسة

بينما هناك بسبوسة فِيْ الفرن، قم بإعداد الشراب باتباع هذه الخطوات