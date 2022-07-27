هاتي خميرة بيرة وتعالي أقولك تبيضي بشرتك وخدودك أزاي وتخليها ممتلئة وجذابة زي ملكات الجمال

كل فتاة تريد أن ترتدي لباسًا مناسبًا يساعد على تفتيح البشرة، لأن البشرة البيضاء تجعل الفتاة خاصة وجذابة. كلاهما يريد الحصول على بشرة صافِيْة ومتوهجة وخالية من المشاكل. عند وجود مشكلة جلدية قد تنزعج كل فتاة وتريد التخلص منها بسرعة ومن اهم المشاكل المتعلقة بالجلد اسمرار الوجه وكذلك مشكلة التجاعيد والخطوط الدقيقة وكذلك تضخم المسام، الهالات السوداء، الرؤوس السوداء، البقع الداكنة، الكلف وغيرها الكثير، كل هذه الأشياء تجعل أي امرأة تشعر بالحرج والاكتئاب وتريد القضاء عليها نهائياً، لكن ما تريده كل فتاة ودائماً ما تحَلْم به هُو أن يكون لها بشرة بيضاء ونضرة. تلجأ إلى بعض الحَلْول التي تساعدها على تحقيق ذلك، ومن أهم هذه الحَلْول كريمات التفتيح، حيث تعمل على تبييض الوجه فِيْ فترة قصيرة، لكنها يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة، وخاصة البشرة الحساسة، ويمكن للكثير من الناس انتقل إلى فتاة أخرى لاستخدام وصفات طبيعية، ومن بين هذه الوصفات وصفة خميرة البيرة، يمكن أن تساعد خميرة البيرة سريع جدا وطبيعي للبشرة، بالإضافة إلى ذلك، فهُو مناسب لجميع أنواع البشرة. y تظهر نتيجة هذه الوصفة بعد أسبوعين وتأثيرها طويل جدًا ولكن يجب أن تكون منتظمة، بالإضافة إلى استخدامها يمكننا العناية بالوجه باستمرار وتقشيره واستخدام مستحضر طبيعي. غسل الوجه.

يستخدم خليط الخميرة فِيْ تفتيح البشرة بسهُولة وسرعة كبيرة، وهُو من الخلطات المفِيْدة للوجه لأنه يقضي على جميع مشاكل البشرة حيث أنه مناسب لجميع أنواع البشرة، بالإضافة إلى أن هذا الخليط يتخلص تمامًا من أي نوع. من كريمات التفتيح لأنها ضارة جداً لما تحتويه من مواد غير مناسبة للبشرة.

مكونات وصفة خميرة البيرة لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من خميرة البيرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الحَلْيب السائل.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة من القهُوة.

كيفِيْة عمل وصفة خميرة البيرة لتفتيح البشرة