اعتبرت الفنانة المصرية، هاجر أحمد، المرأة المصرية من أجمل نساء العالم، فِيْ الوقت الذي نصحت فِيْه الفتيات بعدم السكوت فِيْ وجه التحرش، صرحت فِيْ ردها على أسئلة جمهُورها عبر موقع Al. -ميزة أستوري على حسابه على الإنستغرام.

وفِيْ التفاصيل، فتحت الفنانة البالغة من العمر 28 عامًا، باب التساؤلات أمام الجمهُور، حيث علق أحد المتابعين على جمالها بقوله “جمالك ليس مصريًا حقًا. جمالك تركي، لبناني، جدياً، أنت قمر “.

ردت هاجر، التي فازت بلقب Miss Eco Planet لعام 2016 عَنّْ السياحة والبيئة التابعة للأمم المتحدة، بالقول “مرسي بالطبع أنت أحلى. أنا ببساطة أعتقد أن المرأة المصرية هِيْ من بين أجمل النساء فِيْ العالم. يعَنّْي انت اجمل من التركي واللبناني “.

كَمْا كشف نجم فِيْلم “Zombie” عَنّْ رأيه فِيْ ظاهرة التنمر فِيْ مصر، ردًا على تعليق من متابع آخر عبر فِيْه عَنّْ مخاوفه من التنمر، وكتب “أنا خائف جدًا من التنمر ولا لا أعرف كَيْفَ أتعامل مع الناس، خاصة وأنني أعيش فِيْ الخارج ومصر تذهب إلَّى الجامعة.

ودعت هاجر الفتيات إلَّى عدم الخوف أو الصمت حيال التنمر، خاصة وأن القوانين والتشريعات فِيْ مصر أصبحت أيضًا فعالة فِيْ مكافحة التنمر والابتزاز عبر الإنترنت.

وقالت “القوانين فِيْ مصر شديدة الصرامة والأحكام سريعة وخاصة جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني ونحو ذلك”.

عَنّْدما سئلت عما إذا كانت ترى نفسها على أنها فتاة مريحة أم فتاة مقاتلة، أجابت هاجر أحمد “أنا شديدة المقاومة.

سألها أحد المتابعين عَنّْ كَيْفَِيْة التعامل مع التنمر خاصة أنها تتعرض لتعليقات سلبية بسبب طولها، فكَيْفَ تتغلبين على ذلك، فأجابت هاجر “لماذا تتخطيها! اذهب إلَّى أبعد من ذلك أنتم متميزون بين جميع الناس! هذه هِيْ أفضل ميزة لفِيْكي “.

يشار إلَّى أن الفنانة هاجر أحمد شاركت مؤخرًا فِيْ الفِيْلم الكوميدي “زومبي” الذي يعرض حاليًا فِيْ دور العرض، بطولة علي ربيع ودينا محسن وحمدي الميرغني وكريم عفِيْفِيْ ومحمد عتاقة وتأليف أمين جمال وإخراج. عمرو صلاح.