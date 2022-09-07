يختار العديد من الآباء أسماء غريبة لأطفالهم، إما فِيْما يتعلق بذكرى معينة أو للتميز عَنّْ الآخرين، لكن خياراتهم قد لا تكون صحيحة مع المجتمع الذي يعيشون فِيْه.

كشفت الفنانة المصرية، هاجر أحمد، أنها قررت تغيير اسم ابنتها من “إيزابيل” إلَّى “غالية” فِيْ الوثائق الرسمية، لكنها ما زالت تطلق عليها اسم “بيلا”.

هاجر أحمد تغير اسم ابنتها

وأوضحت هاجر أحمد أنها هِيْ التي أطلقت على ابنتها اسم “إيزابيلا”، ولكن بسبب صعوبة نطق اسمها من قبل المحيطين بها، قررت اختيار اسم آخر. ولأنها لا تعتبر من الأسماء النادرة فِيْ مصر، قرر زوجها أحمد الحداد أن يناديها بـ “غالية” التي وافقت عليها، خاصة بعد أن علمت أن الفنان العراقي كاظم الساهر يمتلك أغنية. لها اسم.

قالت فِيْ البداية سميتها إيزابيلا، ولكن لأن الناس لم يعرفوا كَيْفَ يستسلموا، غيرت اسمها إلَّى غالية، وكان والدها هُو من اختار هذا الاسم، وأيضًا لأن كاظم الساهر كان الشخص الذي اختار هذا الاسم “.

وأشارت الفنانة إلَّى أنها أرادت ابنتها أن تبدو مثل زوجها، ولكن أن تصبح نسخة عَنّْها، وقالت خلال مقابلة معها فِيْ برنامج Gossip “كانت ابنتي هِيْ نفسي، وما زالت تشبه والدها، ولكن هِيْ تشبهني فهِيْ مستيقظة 24 ساعة، يمكنك النوم 5 دقائق والاستيقاظ وهِيْ لا تحب أن تسمع صوتًا هادئًا ونقيًا للغاية يأخذني بعيدًا عَنّْ قضية الهدوء هذه، وهِيْ تتفهم مع والدها أكبر. “

أما عَنّْ سبب اختيار اسم “إيزابيلا”، فالسؤال يعود إلَّى دور الشخصية التي لعبتها فِيْ عامها الأول من مسيرتها الفنية.

هاجر احمد وحياته الشخصية

وعلى صعيد حياتها الشخصية، أوضحت أنها ليست شخصية اجتماعية وليس لديها الكثير من الأصدقاء المقربين، قائلة “لدي العديد من المعارف من جميع أنحاء العالم، وملكة جمال تايلاند هِيْ صديقي”.

وأشارت هاجر إلَّى أن زوجها أفضل منها فِيْ كل النواحي، فهُو يتمتع بصفات مميزة فهُو أكثر اجتماعية وشخصية مسئولة.

وأوضحت أن شقيقها الأكبر هُو الأقرب إليها من بين إخوتها التسعة (5 فتيات و 4 أولاد)، حيث تلجأ إليه لطلب النصيحة.