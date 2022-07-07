هاجر الشرنوبي تعلق على تأخر زفافها.. وهذا أغرب موقف تعرضت له بالشارع

يبدو أن البعض توقع أن الفنانة المصرية، هاجر الشرنوبي، كانت تستعد لمفاجأة جمهُورها بزفاف سريع، وأن تكون خطوبتها مع المنتج أحمد الجابري قصيرة، لكن هذا التأخير جعل البعض يتساءل عَنّْ المَوعِد. من حفل الزفاف الخاص بك. خاصة وأن خطبتهما تمت قبل حوالي عام على خشبة المسرح، والمثير للدهشة أن فِيْديو تلك المناسبة انتشر بسرعة كبيرة.

وقالت هاجر الشرنوبي فِيْ حديث لـ “فوشيه”، إن كل شيء سابق لأوانه وله وقته المناسب، وطالبت الجمهُور بدعوتها وخطيبها إلَّى الله لتتوج التزامهما بالزواج، وعلقت “بالطبع عَنّْد وجود مسؤول. بحاجة أو عَنّْدما نحدد ما نقوله.

وأضاف الشرنوبي أنه يأسف على شراء جميع المنتجات المعروضة “عبر الإنترنت”، مؤكدا أنه يرى المنتجات فِيْ الصور عَنّْد عرضها لشيء ما، وعَنّْدما يطلبها يجد شيئًا آخر بخلاف الصور المعروضة.

وعَنّْ أغرب ما تعرضت له هاجر الشرنوبي فِيْ الشارع وأكدت أن أحدهم اتصل بها مرة واحدة وقال “آه يا ​​شمامة” وكانت تتجول بين صديقاتها وهُو ما كان مفاجئًا للغاية خاصة وأن ما قصده هذا الشخص مرتبط بدورها فِيْ المسلسل. جسدت شخصية تدعى “عارضة”، مدمنة المخدرات “، وتابعت أنها نسيت دائمًا أنها كانت ممثلة.

وعلقت هاجر الشرنوبي قائلة “من هذه يا يوم أسود هل تشبه عالية أم ماذا … ففكرت فِيْ المسلسل الذي أصلي، أنا أقع فِيْ حبه كثيرا. أنا ممثلة وناس. يمكن أن تعرفه بالنسبة لي، وقد جعلتني هذه المشكلة مشكلة، وربما كان هذا موقفًا غريبًا تعرضت له “.

شاركت هاجر الشرنوبي فِيْ دراما رمضان الماضي فِيْ مسلسل “العائدون” بطولة عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني والسوري أحمد الأحمد ورشا بلال وميدو عادل. وإسلام جمال ومايا تلام ونبيل عيسى وجيهان خليل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

كَمْا ظهر فِيْ مسلسل “جزيرة غم” بطولة طارق لطفِيْ ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين وغيرهم. من تأليف عبد الرحيم كَمْال وإخراج حسين المنباوي.

تجري الأحداث فِيْ حقبة قديمة منذ أكثر من 100 عام، على إحدى الجزر الواقعة فوق البحر، وفِيْ تلك الجزيرة يظهر أثر الوافدين على الهدوء الذي يسود تلك المدينة، حيث “خلدون” و “عيكا”. استقروا فِيْ جزيرة غم وحاولوا السيطرة على أهل الجزيرة، ومن بينهم كنز عظيم وسر لا يعرفه أحد، وهم يحاولون نشر نفوذهم لتنفِيْذ خطتهم.