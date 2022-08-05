هاجر الشرنوبي حذرت ابني من مهنة التمثيل.. وغيرت جلدي بـ “الآنسة لارا”

قالت الفنانة المصرية، هاجر الشرنوبي، إنها حذرت نجلها “يوسف” من مهنة التمثيل، خاصة أنه ظهر فِيْ أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية، وعلقت على أنها فِيْ نفس الوقت لن ترغب فِيْ ذلك. يعارض. لقد اختار هذه المهنة كقاعدة لنفسه وجعلها احترافِيًْا لتكون مصدر دخله الرئيسي.

وأضاف الشرنوبي فِيْ حديث لـ “العرب اليوم”، أن فلسفته فِيْ موضوع نصح ابنه للعمل فِيْ مجال التمثيل مرهقة وتجعل وقته ليس وقته وهُو ما قد يتعارض مع أمور الحياة الأخرى مثل الزواج، الأمومة، والسرقة العمرية، تفِيْد بأنها نصحته بالزواج، فهُو يلد ويعيش حياة مثل أي إنسان عادي لا يزعجه التمثيل.

وأشار إلَّى أنه يخشى على ابنه فِيْ أي مهنة، وليس مجرد التمثيل، مشيرا إلَّى أنه سيقدم له هذه النصيحة بشكل عام، وأيضًا إذا اختار أي مهنة ليعمل بها، مضيفًا “قلت له، حاول تبسيط نصف الأشياء “. عِش حياتك وتزوج وتخلف وتهتم بالمهنة التي تعمل بها لسرقة حياتك “.

وفِيْ سياق آخر، صرحت هاجر الشرنوبي أنها انتهت مؤخرًا من تصوير فِيْلم جديد بعَنّْوان “ملكة جمال لارا” ووصفته بأنه تجربة جديدة تمامًا بالنسبة لها، حيث تتخلص من جلدها وخرجت من أدوار الهِيْاكل النفسية الصعبة. حيث كانت تتعامل مع “الأسد” خلال فترة التصوير ومن خلال الموقع الرسميك أخذت أدلة مروعة تشير إلَّى أن أشرف الحلو مدرب الأسود كان البطل أمامها فِيْ تلك التجربة حيث سيطر على الأشياء إذا خرجوا. خارج المسار.

وأشار إلَّى أنه انتهى أيضا من تصوير مسلسل جديد سيعرض فِيْ الفترة المقبلة من خلال إحدى المنصات الرقمية، وهُو من بين المسلسلات القصيرة التي تم بثها فِيْ الفترة الأخيرة، ومن خلال الموقع الرسمي يتكون العمل من 5 حلقات وهِيْ هِيْ كَمْا يتطلع إلَّى عرض فِيْلم “The Swarm” خلال الفترة القادمة.

شاركت هاجر الشرنوبي فِيْ دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “العائدون” بطولة عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني والسوري أحمد الأحمد ورشا بلال وميدو. عادل وإسلام جمال ومايا تلام ونبيل عيسى وجيهان خليل وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

كَمْا ظهر فِيْ مسلسل “جزيرة غم” بطولة طارق لطفِيْ ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين وآخرين، وتأليف عبد الرحيم كَمْال وإخراج حسين المنباوي.

تجري الأحداث فِيْ حقبة قديمة منذ أكثر من 100 عام، على إحدى الجزر الواقعة فوق البحر، وفِيْ تلك الجزيرة يظهر أثر الوافدين على الهدوء الذي يسود تلك المدينة، حيث “خلدون” و “عيكا”. استقروا فِيْ جزيرة غم وحاولوا السيطرة على أهل الجزيرة، ومن بينهم كنز عظيم وسر لا يعرفه أحد، وهم يحاولون نشر نفوذهم لتنفِيْذ خطتهم.