هاجر الشرنوبي والدتي وابني يحبّان محمد سلّام أكثر مني.. والطفل يعلق

تحدثت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي عَنّْ تكريمها فِيْ مهرجان “همسة” الدولي للآداب والفنون فِيْ دورته العاشرة الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وقالت الشرنوبي إنها كانت فِيْ أوج السعادة بعد تكريمها لدورها فِيْ مسلسل “جزيرة غم” وفِيْ دورة سميت على اسم الفنان توفِيْق عبد الحميد، وزادت سعادتها بوجود نجلها يوسف. معها أثناء التكريم.

وأضافت الفنانة “كنت فِيْ القاهرة بعيدًا عَنّْ يوسف لأنتهى من التصوير، لكنني كنت فخورة بأن أكون جزءًا من طاقم عمل المسلسل”.

من ناحية أخرى؛ انضمت الفنانة حجر الشرنوبي إلَّى مسلسل “الونش” مع محمد رجب، بطولة ميمي جمال، محمود عبد المغني، منة فضالي، إيهاب فهمي، ميرهان حسين، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وسبق أن شاركت هاجر الشرنوبي فِيْ رمضان الماضي بمسلسل “جزيرة غمّ” بطولة طارق لطفِيْ ومي عز الدين ورياض الخولي ولبنى وناس ووفاء عامر وغيرهم. من تأليف عبد الرحيم كَمْال وإخراج حسين المنباوي.