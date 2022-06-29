هادي أسود يتبنى عائلة الشاعر الراحل رياض علي

تبنى الفنان السوري هادي أسود عائلة الشاعر الراحل رياض علي، حيث وصفه بـ “الأخ”، معتبرا أن من واجبه رعاية أسرة الشاعر، خاصة وأن كل الأغاني التي أخذها منه وقدمها. بصوته نجح.

ونشر الأسود، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة للراحل رياض العلي، وأرفقها برسالة كشف فِيْها أن تبني أسرة العلي “واجب وديون عليها”. إرجاع.” كَمْا طالب جميع الفنانين الذين تعاملوا مع العلي بهذه الخطوة، لأن العلي كان يفكر باستمرار فِيْ مستقبل نجله آدم.

وكتبت الفنانة السورية “رياض عاملني كأخ، والأغاني التي أخذتها منه كانت ناجحة، ولدي واجب وديون أن كل أرباح الأغاني التي اشتغل بها تذهب لأسرته ونجله آدم. وآمل أن يأخذ كل الفنانين الذين عملوا معه هذه الخطوة، لأنه كان يفكر دائمًا بآدم ومستقبله، وأنا مسؤول عَنّْ كلامي، وأمسكه برقبتي ليوم الحساب ”.

توفِيْ الشاعر السوري رياض علي، صباح اليوم الثلاثاء، عَنّْ عمر يناهز 54 عامًا، ودُفن جثمان الفقيد فِيْ مقبرة طرطوس الجديدة.

كتب الفقيد عشرات الأغاني للعديد من نجوم الغناء فِيْ سوريا والوطن العربي، من أشهرها “لدي قناعة سريعة ع” لنسيف زيتون، “عَنّْدما تعانقونني على صدري” للفنان حسين. الديك، “البوادي” للفنان عاصي الحلاني، “مثلكَمْ بالموت”. عَنّْك “للفنان وفِيْق حبيب” يا إلهِيْ اشتقت اليك كثيرا لو رأيتك “للفنان حسام جنيد،” أكسجين العالم كله “للفنان هادي أسود،” أقسم بحياتي ممنوع لتخفض رأسك “للفنان أيمن زبيب” الله يسعدني أراك بغير كل الناس “للفنان رضا، كَمْا تشمل أعماله الشعرية أوبريت” جيش الوطن “ومؤخراً أغنية” الليلة “. “الإفراج عَنّْ سامر كبرو وهُو من أقوال الفقيد.

ونعى عدد من الفنانين الشاعر الراحل رياض علي، وعبروا عَنّْ حزنهم العميق لفقده، داعين له ودعوا الله أن يلهم أسرة الفقيد الصبر والراحة.

وعبر الفنان ربيع بارود عَنّْ حزنه العميق واصفا نبأ رحيل العلي بـ “المفجع”. حماية الله الجديد رحمك الله “.

كَمْا كتب الفنان السوري سامر كبرو عبر فِيْسبوك “الشاعر والفنان السوري رياض محمد العلي فِيْ كنف الله. كلماتك” الليلة “، أشكرك على كل كلمة حلوة تركت ابتسامة وكل عميق. احسستنا ايها الملك يرحمك الله ويصبر على قلب اهلك واحبابك.

كتب الفنان هادي أسود “رياض العلي أول شاعر سوري يرحل عَنّْا اليوم. هناك وحدة ستسمعها قريباً، يرحمك الله يا صديقي، ويجعل الجنة مسكنك”.