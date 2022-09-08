هادي أسود يغني فِيْ المستشفى تحت تأثير البنج المخدر

فاجأ الفنان السوري هادي أسود متابعيه عبر موقع “إنستجرام” بنشر مقطع فِيْديو له وهُو يغني فِيْ أحد المستشفِيْات وهُو مستلق على سريره تحت آثار التخدير.

وأكدت الفنانة أن غنائها جاء بناء على طلب الأطباء والممرضات فِيْ المستشفى.

وظهر هادي خلال مقطع الفِيْديو بوجه متعب شاحب وصوت ضعيف، بالإضافة إلَّى كونه تحت تأثير مخدر مخدر، أثناء أدائه مقطعًا من أغنية “هدوء” التي أطلقها مؤخرًا.

وعلق أسود الفِيْديو بتعليق “من اهتموا بي فِيْ المستشفى وكانوا محترمين وطلبوا مني المال، لم يدخلوني، وبدونها لم يغنوا تحت تأثير التخدير”.

وكان الفِيْديو مليئا بالتعليقات وهنأه جمهُوره على صحته وسلامته وشفائه، متمنين له الشفاء العاجل، فضلا عَنّْ مزيد من التوفِيْق على الصعيدين الشخصي والفني.

ومن أبرز النجوم الذين تفاعلوا مع الفِيْديو كليب الفنانة صفاء سلطان التي علقت قائلة “أمن قلبك لا يرى شر يا رب”، وكذلك الفنانة هايدي موسى “ألف سلام عليكَمْ”، فقال له الأسود أعطني نجمة. ردت الفنانة “حبيبي الغالي”.

كَمْا تفاعل مع مقدم البرامج التلفزيونية والفِيْديو اللبناني هشام حداد، والفنانة نادين الخطيب، التي علقت “أمن قلبك مرشد، لا داعي للشر”.

وفِيْ سياق آخر، احتفل هادي مؤخرًا بعيد ميلاد شقيقه الفنان شادي أسود، حيث كتب “أحلى ضحكة، أحلى أخ وأطيب قلب. شادي لا يعرف حنان، ما هُو الأمل”. من 100 أبو الشد حبيبي “.

ورد عليه شادي عبر منشور على حسابه على “إنستجرام” “أنت الروح ونبض القلب، فرحة العيش ودعم النهار، وسأجعلك سعيدا عمرك مديد”.

وعلى الصعيد الفني، طرحت الفنانة مؤخرًا أغنية “هادئ” من كلمات علي الأخرس وماجد الحيدر، وزعتها روبرت، وتجاوزت الأغنية علامة الـ4 ملايين، خلال أشهر من إطلاقها، عبر اليوتيوب.