هادي مطر من وين ، تسائل العديد من الأفراد حول التعرف على الشاب هادي مطر و الذي قام بطعن أحد أشهر الكتاب والراوي الهندي البريطاني سلمان رشدي ، وذلك رداً على قيامه بالتهجم على الاسلام ، ونتيجة ذلك انتشر اسمه في الصحف مما احتلة مكانة عبر وسائل الاعلام والشوارع المحلية العربية والأجنبية ، خاصة بعد أن قيامه بالطعن على الكتاب والراوي الهندي البريطاني سلمان رشدي ، تابعوا معنا .

من هو هادي مطر

هادي مطر هو قاتل الكاتب والروائي البريطاني من أصول كشميرية هندية، سلمان رشدي، حيث أرسلت إيران هادي لتنفيذ عملية القتل مقابل مكافأة قدرها 3 ملايين دولار. بداية العقد الرابع من حياته.

سيرة هادي مطر

فيما يلي سيرة هادي مطر

الاسم العربي هادي مطر.

الاسم الانكليزي هادي مطر.

الميلاد ربما الثمانينيات.

مكان الميلاد إيران.

العمر ربما في الثلاثينيات من عمره.

الجنسية غير معروف.

الجنسية إيراني.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

اللغة الأم غير معروف.

الاحتلال غير معروف.

التهمة مقتل سلمان رشدي.

هادي مطر من اين

هادي مطر من إيران بحسب ما قالت السلطات الأمريكية بعد أن طعن هادي مطر الكاتب والروائي البريطاني سلمان رشدي وتسبب في وفاته. .

من هو سلمان رشدي

سلمان رشدي كاتب وروائي بريطاني من أصل هندي – كشميري، مسلم في الثمانينيات من عمره، وأهم المعلومات عنه تتمثل في السطور التالية

اسم الميلاد باللغة الهندية أحمد سلمان رشدي.

الميلاد 19 يونيو 1947 م.

العمر 75 سنة.

مكان الميلاد مومباي – الهند.

الجنسية المملكة المتحدة.

الجنسية بريطاني.

العرق شعب كشميري.

عضو الجمعية الملكية للآداب.

الزوجة بادما لاكشمي.

المناصب رئيس.

في المنصب منذ 2004 – حتى 2006.

المهنة كاتب.

نوع الكتابة الواقعية السحرية – الهجاء – ما بعد الكولونيالية.

المواضيع النقد العالي – أدب الرحلات.

المدرسة ألما كامبريدج.

اللغة الأم الإنجليزية.

لغات أخرى الهندية.

الموظف Emory University.

الأعمال البارزة الآيات الشيطانية.

الجوائز جائزة رفيق فخرية – زمالة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم – جائزة الإنسانية للعام – جائزة الإمبراطور بلا ملابس – الميدالية الذهبية لدائرة الفنون الجميلة.

سبب قتل هادي مطر سلمان رشدي

من خلال البحث تبين أن سبب مقتل الإيراني هادي فرحان للمؤلف والروائي والكاتب سلمان رشدي هو قيام سلمان رشدي بنشر رواية بعنوان الآيات الشيطانية وهي رواية تسيء إلى الإسلام والمسلمين والصحابة رضي الله عنها. معهم، الأمر الذي دفع قادة إيران لإصدار فتوى تسمح بقتله على صلة بما أصدره من جريمة.

رواية آيات شيطانية

تعد هذه الرواية من أكثر الروايات إثارة للجدل عبر التاريخ، حيث صدرت في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1988 م، ومنذ صدورها تلقى الكاتب العديد من رسائل التهديد بمنع نشرها، بالإضافة إلى ما وجهه إليه. دور نشر للعديد من رسائل التهديد، كما حظرت العديد من الدول تداول تلك الرواية، بما في ذلك بنغلاديش والسودان وجنوب إفريقيا وكينيا وسريلانكا وتايلاند وجمهورية تنزانيا المتحدة وإندونيسيا وفنزويلا وسنغافورة.

هادي مطر من وين ، وهو الشاب الذي بعث منقبل ايران لقتل الكاتب البريطاني الهندي سليمان رشدي مقابل مكافئة مالية ، و سبب قتل هادي مطر سلمان رشدي ، وبالإضافة إلى التعرف على اسيرة الذاتية المتعلقة بهادي مطر و سلمان رشدي .