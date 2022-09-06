هازال كايا تعلن حملها الثاني.. وتكشف جنس جنينها المنتظر

كشفت الفنانة التركية هذال كايا، عَنّْ خبر حملها بمولودها الثاني، بعد انتشار شائعات وتكهنات كثيرة حول حملها وإخفائها عَنّْه.

وكشفت هذال كايا، خلال إحدى المقابلات الصحفِيْة أثناء وجودها فِيْ حفل الفنانة التركية مليكة شاهِيْن، عَنّْ جنس جنينها، معلنة أنها حامل بفتاة، مشيرة إلَّى أنها فِيْ الشهر الخامس.

وأشارت هذال إلَّى أنها ستسمي مولودتها الجديدة “ليلى”، بسبب حبها الكبير لهذا الاسم.

أشارت بعض التقارير إلَّى أن كايا كانت تنوي اختيار اسم اصطناعي لابنتها، لكنها كشفت فقط عَنّْ جزء منه.

حاولت الفنانة إخفاء خبر حملها عَنّْ المتابعين، قبل عدة أسابيع سألوها إذا كانت حاملاً أم لا، أثناء تواجدهم فِيْ مقهى بمنطقة نيشانتاشي، وجاء إجابتها “كل شيء على ما يرام، شكرًا لك. “. كثير.” ثم طلب من الصحفِيْين التوقف وغادر المكان بسيارته.

هذال كايا تظهر حملها

بعد خبر حملها بأنثى منتشرة، شاركت هذال متابعيها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، صورتين حديثتين لها، حيث تظهر استدارة بطنها الصغير، حيث اختارت إطلالة مريحة مكونة من بلوزة قصيرة باللون البيج، نسقتها مع بنطلون بيج عريض، بينما اختارت سترة كارديجان ناعمة.

تبنت هذال تسريحة شعر طفولية جاءت على شكل ضفائر جانبية مع عدم وضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

ورافق الصورة تعليق كتب فِيْه “كَيْفَ لا نعلنها أولاً .. هناك بعض المفاجآت .. ليلى قادمة”.

منذ نشرها، حصدت الصورة أكثر من 635 ألف إعجاب، بالإضافة إلَّى مئات التعليقات من المعجبين وزملائهم الفنانين.

أحدث أعمال هذال كايا

وكان آخر عمل هازال كايا هُو مسلسل “منتصف الليل فِيْ قصر بيرا”، والذي عُرض مؤخراً على شبكة “نتفليكس”.

تدور أحداث المسلسل حول صحفِيْة مثابرة تدعى “إسراء” تقوم بمهمة كتابة مقال عَنّْ قصر بيرا فِيْ اسطنبول، لكن لسبب ما يقضي الليل فِيْ القصر ليكتشف أنه بوابة إلَّى الماضي. . مما يفتح لها لإنقاذ اسطنبول من شر لا مفر منه.

ومسلسل “منتصف الليل فِيْ قصر بيرا” من بطولة هذال كايا وتانسو بشير وصلاح الدين باشالي وجيمس تشالمرز ونجوم آخرين.