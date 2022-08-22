هاني جنينة: إعادة توفير الدولار بصورة عاجلة الملف الأهم أمام المركزي، هاني جنينة الأخصائي المالي والمدرس بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ، إن الخبرة المجدية لممثل رئيس البنك الوطني الجديد تؤهله لهذا المنصب ، وأن المعلومات الجديدة حول تصميمه كانت بشكل عام رحب به من قبل قطاعات الأعمال ، حيث يتمتع بمكانة كبيرة ومشاركة عميقة في الإطار المالي ، حيث طالب بالعديد من الإجراءات الخاصة بالمعاملات المالية.

هاني جنينة: إعادة توفير الدولار بصورة عاجلة الملف الأهم أمام المركزي

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن التحدي الذي يواجه المركز الآن هو إعادة توفير الدولار خلال الأسبوع الماضي ويتقلص ذلك على عدد الاعتمادات المستندية التي يتوجب قبولها الموافقة عليها وهي 50 اعتماد المتوسط اليومي التي تم اعتمادها من البنك الواحد بنسبة 43 وأن هناك توقفت تماما قبل الاعتماد.

جنينة الملف الأهم أمام المركزي هو توفير الدولار بصورة عاجلة

وأكد الخبير الاقتصاد أن السوق وصل إلى مرحلة غدا توفير الدولار نهائيا لعدم محدوديته في القطاعات، وقال إن بعض الصناعات الخاصة تعاني من عدم توفير العملات الأجنبية وان الملف المطروح حاليا هو توفير الدولار وصوره أوليه وعاجله إلى الأسواق.

جنينه يطالب بإعادة توفير الدولار في أسرع وقت عاجل

يؤكد الخبير الاقتصادي جنينه أن توفير الدولار يحتاج إلى إسراع وإبرام الاتفاقيات النقدية في ذلك والحصول على موافقات من الخبراء خلال الأسابيع المقبلة لكي يتم عرضها على مجلس الإدارة والصندوق ليتم الموافقة عليها.

التحديات التي تسود في الأسواق العالمية

وفق ما ورد من هاني جنينة أن هناك تحديات لوفرة العملة وتتمثل في إغلاق والعجز التي يسود في الأصول الأجنبية وفي القطاع المصرفي، وكذلك في البنك الأهلي ومصر، وأنا الأجهزة التي يتمثل في البنكين المذكورين في الأعلى عدم قدرة بالقيام على دور البنك وتوفير النقد الأجنبي للأسواق في الأوقات المحددة.

التعامل مع ملف الصرف المالي وصندوق النقد يتوجب القيام بقيادة حكيمة لدى البنك المركزي وإيجاد حل سريع لكي يتم تقليل الفجوة بين البنوك والخسائر والتغلب على الصعوبات والعجز وعدم تقبض خسائر فادحة في الجانب المالي