هاني رمزي يكشف سر تواجد عادل إمام فِيْ كواليس “غبي منه فِيْه” بعد 18 عاما

بعد ثمانية عشر عامًا على تقديمه، كشف الفنان المصري هاني رمزي، سر وجود النجم عادل إمام فِيْ كواليس تصوير الفِيْلم الكوميدي الشهِيْر “Stupid that he”، والذي عُرض لأول مرة عام 2004، وإصراره على أحد مشاهد الفِيْلم.

وقالت الفنانة المصرية فِيْ تغريدة نشرها على حسابها بموقع تويتر، خلال الساعات الماضية، إنها تعتبرها “غبية منه” على أنها الأفلام الأقرب إلَّى قلبها ؛ “لأن القائد عادل إمام كان حاضرا فِيْ تصوير الفِيْلم بأكَمْله، وذلك لأن الفِيْلم أخرجه نجله المخرج الموهُوب رامي إمام”.

وأشار الممثل الكوميدي إلَّى إصرار الأخ القائد على إبقاء أحد المشاهد من الفِيْلم، موضحا مشهد ليا الشهِيْر مع الراحل طلعت زكريا الذي خطط للبعثة. كنا قد اتفقنا على إلغاء هذا المشهد بالكامل من الفِيْلم، والقائد عادل إمام هُو الذي أصر على أن المشهد موجود بشكل تفضيلي “.

ورأى عادل إمام أن هذا المشهد “حلو وسيثير الكثير من الضحك”، وهُو بالفعل كان، بحسب هاني رمزي، الذي اختتم تغريدته بالدعاء للممثل المصري عادل إمام، الذي يواجه أحيانًا شائعات تمس صحته “. بارك الله فِيْنا القائد ويطيل عمره يارب “.

وسبق أن كشف رمزي عَنّْ رغبته فِيْ تصوير جزء ثان من فِيْلم “غبي فِيْه”، بناءً على رغبة كثير من المشاهدين، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا.

وقال فِيْ تصريحات تليفزيونية إن الجزء الأول مرهق للغاية رغم أنه بسيط، وأن سبب توقف الجزء الثاني كان بسبب النص غير المكتمل “صعب علينا بعد وفاة حسن حسني وطلعت. ” زكريا ولكن هذا قدر “.

وأضاف “إذا كان هناك جزء ثان، فقد تكون قِصَّة جديدة بأحداث جديدة، وآمل أن ينال إعجاب الناس إذا وجدنا بيئة جديدة تستحق نجاح الجزء الأول”.

وفِيْلم “رجال أغبياء” بطولة هاني رمزي ونيللي كريم والراحل حسن حسني والراحل طلعت زكريا، وهُو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامي إمام.

يذكر أن الفنان هاني رمزي شارك فِيْ موسم الدراما الرمضانية 2022 بمسلسل العيون، أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغني، وأحمد الأحمد، وميدو عادل، وإسلام جمال، وغيرهم من الفنانين.

ولعب رمزي دور “خالد درغام” ضابط مخابرات مصري، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.