هاني زادة يطالب بعزل مرتضى منصور

دعا هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إلى عزل المستشار مرتضى منصور، من رئاسة القلعة البيضاء، بعد حبسه لمدة شهر.

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية قد حكمت على مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

تقدم هاني زادة بطلب رسمي لمكتب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمطالبة بإقالة مرتضى منصور.

وكتب طارق سعيد جميل المستشار القانوني لهاني زادة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “مصر دولة قانون وتحترم قرارات القضاء”.

وتابع “اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة (الهيئة الإدارية) حذرا بتوبيخ قضائي من ضرورة تفعيل القانون، مصر دولة قانون”.

وأوضح “نصت المادة 41 من القانون 71 لسنة 2017 في الفقرة الثانية منه على ما يلي (إذا صدر حكم نهائي على العضو بعقوبة مقيدة للحرية، أو كان إفلاسه. بحكم نهائي ولم يتم رد الاعتبار “.

وتابع “في هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بإنهاء العضوية، بإخطار اللجنة الأولمبية المصرية والهيئة الإدارية”.